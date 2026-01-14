Ramis avisa al Valencia y se acuerda de Cultural Leonesa y Deportivo de La Coruña

El técnico del Burgos habló este miércoles en la previa del choque que se disputará este próximo jueves en El Plantío de cara a los octavos de Copa del Rey. Marcó la línea de sus 'compañeros' de categoría que ayer hicieron sufrir a Athletic Club y Atlético de Madrid

El Burgos tratará este próximo jueves de dar la machada ante un Valencia que está muy tocado en LaLiga EA Sports. Los de Ramis saben que para ganar al Valencia, a pesar del mal momento de los de Corberán, deberán mostrar su mejor nivel.

El Burgos quiere tomar el ejemplo de rendimiento de Cultural Leonesa y Deportivo de La Coruña que ante Athletic Club y Atlético de Madrid mostraron un gran nivel aunque finalmente no les sirvió para meterse en cuartos de Copa del Rey eliminando a un Primera.

Ramis apuesta por un Burgos capaz de competir

Ramis informó sobre el estado físico de la plantilla antes de recibir al Valencia en El Plantío: "El estado físico de la plantilla es bueno. Están todos disponibles, aunque algún jugador ha tenido alguna molestia típica después del partido o que arrastran desde hace alguna semana, pero estamos bien, con ganas de disputar este partido tan ilusionante. Hemos tenido tiempo suficiente desde el pasado sábado para trabajar la idea del partido".

Además, el técnico del Burgos comentó que el equipo debe estar ilusionado por disputar la Copa del Rey a pesar de que la competición principal sea la Segunda división: "Nos deben de motivar todos los partidos, estamos en el fútbol profesional y debemos estar preparados para cada partido que disputemos. Estamos ante un partido ilusionante que nos hemos ganado disputar y estamos muy motivados. Pero, eso no quita que nos motive igual el partido del otro día o el del domingo ante el Huesca".

El sufrimiento de Athletic Club y Atlético de Madrid como ejemplo

Habló Ramis sobre el ejemplo a seguir de Cultural Leonesa ante el Athletic Club y el Deportivo de La Coruña ante el Atlético de Madrid como las líneas a seguir: "Somos capaces de competir bien y de leer bien el partido ante lo que nos demande. Ya vimos como ayer equipos de LaLiga Hypermotion compitieron de tú a tú a dos equipos de Supercopa. Nosotros queremos estar en esa línea. Mañana, más allá de hace un buen trabajo colectivo, vamos a tener que dar respuesta individual en cada duelo ante jugadores de la talla de Danjuma, Rioja o Hugo Duro, entre otros. Tenemos que estar al 200 por cien".

El técnico del Burgos también apostó por introducir cambios en el once para cuidar a aquellos que tienen molestias y para distribuir las cargas: "Habrá cambios, obviamente. Tenemos alternativas dentro de la plantilla. Cuando acabe el partido de mañana, ya veremos cómo afrontamos el del domingo. Tenemos que gestionar bien las cargas y cuidar también a los jugadores que puedan tener alguna molestia. Buscaremos a los once que mejor se adapten a lo que nos demanda el partido de mañana e iremos haciendo cambios según se desarrolle, pero en la convocatoria entrarán los 22 que mejor rendimiento nos puedan dar mañana".

Por último, Ramis pidió el apoyo de la afición del Burgos ante el Valencia: "Esperamos que el campo se llene para un partido de estas características, ante un rival histórico y atractivo como el Valencia CF y en una eliminatoria avanzada de Copa del Rey como los octavos de final, que hace mucho que no se vive en esta ciudad. Realmente, necesitaremos el aliento y el empuje de nuestra afición si queremos pasar de ronda, porque para llevarte la victoria en un partido así necesitas hacer muchas cosas bien y que se den una serie de circunstancias".