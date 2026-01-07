El Burgos le coge las vueltas a la Copa del Rey y reta al Valencia

El conjunto de Ramis fue el único de LaLiga Hypermotion que no quedó encuadrado ante un conjunto de la Supercopa de España. Solo se ha enfrentado al Valencia en 12 ocasiones y nunca en la Copa

Día importante este miércoles 7 de enero en el Burgos. El cuadro de Ramis, que arrancó el 2026 perdiendo por 2-0 ante el Córdoba en El Arcángel, esperaba el día de hoy para conocer cuál sería su rival en los octavos de final de Copa del Rey.

Había muchas posibilidades de que el Burgos quedase emparejado con un rival de la Supercopa de España ya que le formato del sorteo de octavos apostaba por los emparejamientos de los equipos de Segunda con los de la competición que arranca hoy en Arabia Saudí.

Pero de LaLiga Hypermotion había cinco equipos en el sorteo de este miércoles (Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Albacete, Cultural Leonesa y Burgos) por lo que uno de ellos se quedaría sin enfrentarse a uno de los rivales de la Supercopa de España.

El caprichoso sorteo de Copa del Rey

Fue el Burgos y así lo quiso el sorteo que se celebró este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El Burgos quedó emparejado ante el Valencia de Corberán en un encuentro que se disputará en El Plantío ya que la eliminatoria sigue siendo a partido único.

Se podría decir que el Burgos, sin desmerecer el nivel del Valencia que es un equipo de Primera, es uno de los más afortunados ya que se mide a un conjunto que está viviendo una auténtica tormenta con Carlos Corberán en el centro de ella. Mucho se ha hablado de que el técnico del Valencia podría jugarse su puesto el próximo fin de semana ante el Elche.

El Valencia, un rival al que clavarle el colmillo en Copa del Rey

El Valencia está en puestos de descenso en LaLiga EA Sports con 16 puntos ya solo dos del Girona que es el que marca la frontera fuera del peligro. Pero en caso de perder el próximo fin de semana el Valencia ante el Elche, podría darse la circunstancia de que el entrenador que se siente ante el Burgos en el Plantío para la Copa del Rey, no sea Corberán sino otro. Los partidos de Copa del Rey se disputarán en los días 13, 14 y 15 de enero sin haberse confirmado aún el horario de los encuentros de octavos.

Los números entre Burgos y Valencia

Burgos y Valencia hace muchos años que no se enfrentan en competición oficial. La última vez que Burgos y Valencia se midieron fue en Primera división un 2 de marzo de 1980 en un partido que terminó 1-1. Burgos y Valencia no se han enfrentado nunca en Copa del Rey por lo que el partido de la próxima semana abrirá una nueva estadísticas.

En Liga si se han medido burgaleses y valencianos, concretamente un total de 12 ocasiones, con siete victorias para el Valencia, tres para el Burgos y solo dos empates. Por tanto, el Burgos tratará de aprovechar la tormenta del Valencia para firmar el pase a cuartos de final de Copa del Rey y darle una nueva alegría a la entregada afición del Plantío.