Confirmada la baja de Dani Raba en el Valencia de cara a los octavos de final de la Copa del Rey

El Valencia viaja a Burgos para los octavos de final de la Copa del Rey sin Raba, que se queda en tierra por molestias en el tendón de Aquiles

El Valencia afronta el pase a cuartos de final de la Copa del Rey sumido en una grave crisis de resultados que mantienen en vilo la continuidad de Corberán y el futuro del equipo che. El descenso amenaza a la plantilla del Valencia que aparcan los problemas en LaLiga para afrontar los de la Copa del Rey. El primero y más llamativo para el técnico valencianista es la baja de Dani Raba que, debido a unas molestias en el tendón de Aquiles, no viaja con el equipo a Burgos.

Dani Raba se cae de la convocatoria del Valencia para la Copa del Rey

El club ha anunciado la convocatoria del Valencia para el partido de octavos de final en la Copa del Rey ante el Burgos. La urgencia en el club empujan y obligan a la plantilla a sacar un resultado positivo en El Plantío que busca dar la sorpresa, al igual que ha hecho el Albacete con el Real Madrid, y cargarse a un histórico de LaLiga para seguir con vida en el torneo copero. En la lista elaborada por Carlos Corberán no está Dani Raba que se pierde el choque por unas molestias en el tendón de Aquiles que ya avanzó el propio Corberán en la rueda de prensa previa al partido. "Thierry está lesionado y se suma a las bajas tras el último partido. También tiene molestias Dani Raba, así que es duda para el choque, estamos a la espera de los servicios médicos, está haciéndose pruebas y tratamiento", destacó Carlos Corberán. La espera en el Valencia no ha dado resultados positivos y, finalmente, el técnico che se ha visto obligado a no convocar a Dani Raba para el coque ante el Burgos.

Quién sí estarán en la lista de convocados, tal y como anunció Corberán, son Gayá y Tárrega, aunque su titularidad está en duda. Ambos futbolistas se ausentaron del resto del equipo en el entrenamiento del martes y aprovecharon para dosificar cargas. Los dos llegan entre algodones al choque copero, por lo que Corberán apunta a que no arriesgará con ambos. De este modo, el valenciano no podrá contar con Agirrezabala, Thierry, Diakhaby y Raba.

La convocatoria del Valencia para medirse al Burgos en la Copa del Rey

Porteros: Dimitrievski, Rivero, Vicent Abril

Defensas: ⁠Copete, César Tárrega, Cömert, Foulquier, Gayà y Jesús Vázquez, Panach, Rubo Iranzo

Centrocampistas: ⁠Javi Guerra, Pepelu, Ugrinic, André Almeida, Santamaría

Delanteros: Ramazani, Beltrán, Diego López, Rioja, Danjuma y Umar Sadiq