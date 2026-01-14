Carlos Corberán elige entre Dimitrievski y Cristian Rivero para la portería del Valencia

Vuelve la Copa del Rey para el Valencia sin Agirrezabala en portería y con la duda de Dimitrievski y Rivero de cara a ocupar la meta valenciana. El macedonio apunta a titular, pero su obligación en LaLiga podría cambiar su rol copero

El Valencia cambia el chip de LaLiga al de la Copa del Rey para frenar la mala racha de resultados o ampliarla. Las dudas perduran demasiado en el juego del equipo que encara la segunda vuelta de la temporada en puestos de descenso y con Carlos Corberán muy cuestionado. Para colmo, Agirrezabala sigue de baja por la lesión que sufrió ante el Celta de Vigo, por lo que deja la portería en manos de Dimitrievski y Cristian Rivero. El macedonio ha asumido los galones del vasco, pero llega al duelo copero con algunas molestias. Es por ello que a Corberán le toca elegir entre Dimitrievski y Rivero para el choque ante el Burgos, barajando la posibilidad de dar descanso al ex del Rayo Vallecano pensando en LaLiga.

A Carlos Corberán le toca elegir entre Dimitrievski y Rivero

Las urgencias obligan al Valencia a no fallar en la Copa del Rey para aferrarse a seguir vivo en una competición histórica. LaLiga sigue siendo el principal objetivo del Valencia que marca como meta mantener la categoría tras llegar al ecuador, una temporada más, en puestos de descenso. Sin Agirrezabala, lesionado, la responsabilidad de la portería recae sobre Dimitrievski a pesar de los encontronazos que ha tenido con el club y, en especial, con Carlos Corberán. En LaLiga, su titularidad es indiscutible mientras dure la baja del vasco, pero en la Copa del Rey, las dudas asolan al técnico che, que debe elegir entre Dimitrievski y Rivero.

El macedonio llega con alguna pequeña molestia al partido, que podría ir a más durante el desarrollo del partido y condicionar su participación en LaLiga. Rivero apenas cuenta para Carlos Corberán que, incluso en la Copa del Rey, estando Dimitrievski lesionado, optó por alinear a Agirrezabala frente al Sporting de Gijón. Dimitrievski ha sido titular ante el Maracena y el Cartagena y no ha recibido ningún gol. En LaLiga, el macedonio fue titular ante el Elche en el empate 1-1, mientras que Rivero no ha sumado ni un solo minuto en lo que va de campaña.

El balance histórico entre el Burgos y el Valencia sonríe a los de Mestalla

De cara al partido, el balance histórico favorece al Valencia con nueve victorias frente a cinco triunfos de los burgaleses y cinco empates. Los enfrentamientos resultaron muy equilibrados, especialmente en El Plantío, donde los locales siempre se hicieron fuertes ante un rival de peso histórico y gran tradición.