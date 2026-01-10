Valencia 1-1 Elche: Punto insuficiente que deja tocado a Corberán

El conjunto che puso todo de su parte para llevarse la victoria. Fue más intenso y mejor que su rival durante la mayor parte del choque, pero solo pudo rescatar un punto al final, y de penalti, tras verse por detrás en el mercados merced a un gol de Diangana en una de las contadas ocasiones franjiverdes

No merecía el Valencia caer ante su público en el duelo autonómico ante el Elche y no lo hizo. Pero el punto salvado por Pepelu de penalti en los últimos minutos resulta insuficiente para salir de una pelea que requiere de pasos más firmes y decididos. El conjunto che seguirá en puestos de descenso tras un encuentro en el que fue mejor que su rival durante la mayor parte del tiempo, aunque sin la calidad para definir, la que sí tuvo Diangana para hacer el 0-1 que incendió Mestalla. Pese a todo, en el arreón final, se soñó con la remontada, pero la afición che dictó sentencia al final con una pitada que deja muy tocado a Corberán.

De inicio, como era de esperar, los de Eder Sarabia salieron con la intención de mandar, acumulando posesiones de seguridad para hacerse con el control del partido a través del balón. Pero enfrente, el necesitado conjunto che opuso ritmo e intensidad desde el pitido inicial. Así, dispuso de su primera ocasión muy pronto, a los cuatro minutos, en un robo de Luis Rioja sobre Chust que acabó con un intento de vaselina precipitado del extremo sevillano. El plan estaba claro: morder, robar y salir rápido. Y en otra recuperación, llegó la segunda llegada clara, si bien de nuevo Rioja definió mal con el exterior tras recortar con clase a dos defensores en el interior del área.

Ocasiones del Valencia nada más comenzar

Al Elche le costaba combinar en campo rival y comenzaba a sufrir ante las revoluciones de un Valencia mucho más metido. Incluso Copete se animó a irse arriba y un centro suyo fue cabeceado arriba por Diego López en el 18'. Poco antes, Thierry se fue lesionado y dejó su sitio a Foulquier, que no llegó por poco en el segundo palo a un centro de Pepelu al poco de salir. Crecía y crecía el Valencia ante un rival incómodo que había perdido el balón ante la dupla conformada por Pepelu y Ugrinic, quienes ganaban casi todas las porfías.

Sin noticias del Elche en ataque

No se asomaron los visitantes al área rival en toda la primera mitad, salvo en un balón cabeceado por Álvaro Rodríguez, sin peligro alguno, en el que Dimitrievski cayó lesionado. Incluso se preparó para salir en su lugar Cristian Rivero, pero el meta macedonio pudo continuar sobre el campo mientras sus compañeros seguían forzando errores del rival y botando saques de esquina si encontrar rematador. En realidad, Dituro apenas tuvo que intervenir, salvo en el epílogo del primer acto: primero tras un disparo desde la frontal de Lucas Beltrán y acto seguido ante un remate forzado de Foulquier tras el enésimo córner. Aunque la más clara la tuvo Almeida con un disparo alto tras una nueva contra.

Merecía más el cuadro che al descanso, al que se llegó tras un pequeño susto en el área local, si bien Copete logró despejar el cabezazo de Álvaro Rodríguez en una de las contadas apariciones ofensivas de un Elche que tras el descanso siguió cayendo en los mismos errores. Sus pérdidas en defensa daban pie a que el Valencia se animase a intentarlo y Pepelu fue el primero que lo hizo con un misil lejano en el 47'.

Diangana, de héroe a villano

Sin embargo, no tuvo continuidad ese buen arranque valencianista. Eran más las buenas intenciones que los hechos por la falta de calidad. Entre interrupciones, faltas y la lesión de Bigas, pasaban los minutos y Dituro vivía tranquilo. Lo más que celebró el público de Mestalla fue el regreso de Umar Sadiq mediada la segunda mitad. Pero poco a poco el Elche fue creciendo en el partido y los cambios de Sarabia incendiaron Mestalla a falta de un cuarto de hora. Pedrosa aprovechó un error en la salida del Valencia, conectó con Diangana y el congoleño, ex pupilo de Corberán en el West Bromwich Albion, fusiló a Dimitrievski desde la frontal con un ajustado disparo al palo largo.

Pero el propio Diagana se convirtió en villano al salir a despejar con los brazos extendidos un remate de Pepelu. Penalti clarísimo que el propio mediocentro se encargó de transformar en el empate en el. De los silbidos se pasó a un estadio rugiendo en pos de la remontada, con un Valencia volcado que tuvo la remontada en un disparo cruzado de Ramazani y otro puñado de saques de esquina. Pero no hubo épica y sí pañuelos blancos en la grada de una afición cansada de la deriva a la que Peter Lim ha llevado al club.

Ficha técnica:

Valencia: Dimitrievski, Thierry Correia (Foulquier 15'), Copete, César Tárrega, Gayá, Ugrinic (Javi Guerra 76'), Pepelu, Luis Rioja, Almeida (Danjuma 64'), Diego López (Ramazani 76') y Beltrán (Umar Sadiq 64').

Elche: Dituro, Víctor Chust, Bigas (Affengruber 60'), Petrot, Álvaro Nuñez (Pedrosa 73'), Febas (Redondo 82'), Aguado, Neto (Diangana 73'), Valera, Yago Santiago (Adam Boayar 60') y Álvaro Rodríguez.

Árbitro: Ortiz Arias (madrileño). Amonestó a los locales Pepelu y Ramazani y a los visitantes Álvaro Núñez, Víctor Chust y Pedrosa.

Goles: 0-1 (75') Diangana; 1-1 (87') Pepelu, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga disputado en Mestalla ante 44.949 espectadores.