Valencia - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga

Prueba de fuego para Corberán, que necesita reencontrarse con la victoria tras más de un mes de sequía. Enfrente tendrá a un Elche decidido a defender sus aspiraciones europeas

Valencia y Elche serán los encargados de cerrar la jornada sabatina con un duelo entre dos equipos que llegan con dinámicas opuestas y que tiene lugar en el estadio de Mestalla.

El Valencia afronta el encuentro en una situación delicada. El conjunto blanquinegro ocupa la decimoctava posición, en puestos de descenso, y necesita con urgencia una victoria para salir de la zona roja de la clasificación. Los de Carlos Corberán no ganan desde el 21 de noviembre y, de no hacerlo en esta jornada, encadenarían seis partidos consecutivos sin sumar los tres puntos.

El choque se presenta, además, como decisivo para el futuro del técnico de Cheste, que se agarra al rendimiento de su equipo en casa: 13 puntos sumados en nueve partidos en Mestalla. De no ganar, hay muchas opciones de que este sea el último partido que dirija como técnico valencianista. El gran problema sigue siendo su rendimiento a domicilio, donde solo ha logrado 3 puntos en nueve salidas, un aspecto que deberá mejorar si quiere asegurar la permanencia.

El Elche, por su parte, llega en una situación más cómoda. El conjunto ilicitano ocupa la novena posición con 22 puntos, a seis de los puestos europeos. En sus últimos cinco encuentros ha registrado dos victorias y tres derrotas, mostrando cierta irregularidad. Aun así, el equipo de Eder Sarabia tiene una asignatura pendiente lejos del Martínez Valero, donde le está costando sumar triunfos.

El balance histórico entre ambos clubes es claramente favorable al Valencia. De los 56 enfrentamientos disputados, los blanquinegros se han impuesto en 27 ocasiones, se han registrado 12 empates y el Elche ha logrado 17 victorias.

Valencia CF - Elche CF: fecha y horario del partido de la jornada 19 de LaLiga 25/26

El partido entre el Valencia y el Elche, tendrá lugar este viernes 10 de enero de 2026, a las 21:00 horas, en el estadio de Mestalla.

