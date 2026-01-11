Gayà, capitán del Valencia, da la cara ante las críticas: "No somos nadie para decir a Mestalla lo que tiene que hacer"

El capitán del Valencia reconoció que no están en la posición que querían pero que tienen que seguir trabajando porque está "convencido de que este año también van a cambiar la situación"

La situación deportiva en el Valencia sigue siendo crítica después de que el conjunto de Carlos Corberán no pudiera pasar del empate anoche frente al Elche. Pepelu conseguía apaciguar un poco los ánimos con su gol de penalti en los últimos minutos pero tras el partido la afición volvió a estallar contra los jugadores, el cuerpo técnico y el club, que seguirá en puestos de descenso una jornada más, con 17 puntos.

Uno de los encargados de dar la cara tras el partido fue el capitán José Luis Gayà, precisamente uno de los señalados por la afición en las protestas en los aledaños de Mestalla. "No se ha podido conseguir los tres puntos que deseamos y trabajamos para lograrlos. Nos vamos con otro punto que sabe a poco", reconocía el capitán valencianista, que no puso paños calientes a la situación del equipo: "No son los resultados que queremos. Es una realidad. Tenemos que mejorar para seguir creciendo y que nos dejen mejores sensaciones. Ahora hay que pensar en Getafe, que es un partido importantísimo".

En cuanto a las protestas de la afición, Gayà se mostró comprensivo. "No somos nadie para decir a Mestalla lo que tiene que hacer, pero tenemos que recompensarles y conseguir la victoria", espetaba el de Pedreguer.

El análisis del partido frente al Elche, según Gayà

Sobre el encuentro ante los de Eder Sarabia, el lateral izquierdo del Valencia analizaba: "La primera parte hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras. Ponernos por delante ayuda en esta situación, eso es una realidad. Pero, al final no lo hacemos y el fútbol va de marcar diferencias en las áreas. Ellos en la primera ocasión que han tenido han hecho un golazo y nos ha tocado remar otra vez aquí en Mestalla. El no ponernos por delante nos está perjudicando y tenemos que intentar aprovechar las primeras ocasiones que tenemos porqué el partido se pone de cara y en esta situación es muy importante".

Por todo ello, Gayà apelaba a seguir trabajando duro a diario para salir de esta dinámica negativa. "Es cuestión de dinámica y de energías. La verdad es que en este momento la dinámica está siendo negativa. Los rivales nos marcan con muy poco y a nosotros nos cuesta bastante. Por eso se nos complican los partidos. Al final, conseguimos un punto, pero necesitábamos los tres. Hemos salido a por los tres puntos. La primera vuelta está siendo muy mala, pero tenemos la segunda por delante y esperamos cambiar la situación", explicaba.

Por último, sobre si ve el vestuario convencido y capacitado para revertir esta situación, Gayà no dudó: "Cuando no consigues resultados es normal que la gente esté como está. Tanto ellos como nosotros queremos que el equipo gane y no esté en esta situación. Nosotros vamos a ser los que vamos a cambiar esta situación y como ya hicimos el año pasado, estoy convencido de que este año también lo vamos a hacer".