La crispación en el Valencia va a más: piden la renuncia de Carlos Corberán y los jugadores salen escoltados de Mestalla

La afición del Valencia, tras el empate ante el Elche en Mestalla, carga contra la directiva, contra Carlos Corberán y la plantilla del Valencia que tuvo que salir escoltada del estadio por la Policía Nacional

El Valencia dormirá una semana más en puestos de descenso tras el empate frente al Elche en Mestalla. La hinchada presente en el fortín valenciano esperaba una reacción del cuadro de Carlos Corberán para dar un zarpazo a LaLiga, pero la falta de gol volvió a condenar al equipo che, cuya temporada pasada de gris a negra. Es por ello que la crispación va a más en el Valencia y la afición pide la renuncia de Carlos Corberán, que asegura que seguirá al frente del equipo. Además, tras el partido, los jugadores tuvieron que ser escoltados hasta el autobús del equipo debido a la furia de los aficionados presentes que esperaban a los futbolistas fuera del estadio.

La afición del Valencia carga contra los jugadores y contra Carlos Corberán

El equipo valencianista acaba la primera vuelta en puestos de descenso, una situación que hizo que los seguidores pidieran la dimisión del técnico Carlos Corberán, criticaran a los jugadores al grito de "mercenarios" y reclamaran también la salida de la entidad del empresario singapurense. Los pitos fueron una constante desde que el equipo llegó al estadio y arreciaron tanto con el gol del Elche como al final del encuentro, cuando la protesta fue acompañada también de pañuelos. Cerca ya de la medianoche, varias furgonetas de la Policía nacional acompañaron al autobús del equipo a la puerta de la avenida de Suecia donde aún quedaban algunas decenas de aficionados. Los jugadores entre insultos de los seguidores subieron al autocar, que salió de las inmediaciones del estadio escoltado aún por dos furgones policiales con destino a la ciudad deportiva de Paterna. Habitualmente los jugadores abandonan Mestalla a pie y cruzan andando al garaje de las oficinas del club, situado a unos pocos metros, para recoger sus coches e irse.

Carlos Corberán no dimitirá en el Valencia

Sobre la situación de crispación que actualmente atraviesa el Valencia, Carlos Corberán destacó que entiende la frustración de la hinchada por los resultados cosechados y por la posición del equipo, que sigue sin salir del descenso. "Entiendo la frustración de la afición porque la dinámica del equipo y los resultados no son los deseados. La reacción de la afición parte de la dinámica de los resultados. Sé de la exigencia de ser entrenador del Valencia y hay que afrontarla", destacó. Sobre su dimisión, Corberán fue claro al respecto y aseguró que su único "objetivo" es centrarse "en el siguiente partido".