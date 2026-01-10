Corberán solo piensa en seguir en el Valencia: "Mi objetivo es centrarme en el próximo partido"

El técnico che lamentó la falta de puntería de su equipo, clave en su opinión en el empate ante el Elche, y aunque entiende la "frustración" de la afición, pide seguir insistiendo en el trabajo como receta para darle la vuelta a la situación

Mestalla dictó sentencia tras el empate del Valencia ante el Elche. Pitada descomunal de todos y contra todos. El principal señalado sigue siendo Peter Lim. Nadie olvida que el dueño del club es el máximo responsable de su su deriva. Pero no hay dudas de que Carlos Corberán también queda muy tocado. Su equipo seguirá una jornada más en puestos de descenso y el foco sigue puesto en un mercado de enero que debe seguir trayendo nuevas incorporaciones, más allá del regreso de Umar Sadiq, como reconoció el propio técnico che a la conclusión del choque.

"El club trabaja en los refuerzos. La posición de central hay que resolverla con urgencia tras la lesión de Diakhaby", explicó con rostro serio el preparador de Cheste en el micrófono de DAZN, donde achacó a la diferente puntería de uno y otro equipo un empate final que sabe a muy poco.

"El fútbol lo marca mucho el acierto en las ocasiones. Hoy un equipo se ha vaciado completamente y ha generado ocasiones. Ellos en su tiro a puerta se han puesto por delante. En general el equipo ha generado mucho volumen para poder haber ganado. Sabemos que no estamos en el mejor momento en cuanto a resultados. Hoy queríamos cambiar la dinámica y hacernos fuertes en Mestalla. Desafortunadamente no ha sido así. Hay que valorar el esfuerzo del equipo aunque el resultado es insuficiente. No queda otra que insistir e insistir hasta que logremos lo que queremos. Entiendo la frustración de la afición. Mi objetivo es centrarme en el siguiente partido", añadió.

Cauto con la lesión de Thierry Correia

"Nos ha faltado el acierto en las acciones definitivas. Valoro mucho la entrega y el esfuerzo del equipo. Tenemos que mejorar e insistir para cambiar esta mala dinámica de resultados. La situación no es buena pero hay que ser mentalmente fuerte. Ser conscientes e insistir en lo bueno. No hablar demasiado. La afición quiere ver resultados. Nos toca a nosotros", insistió en su discurso Corberán, cauto a la hora de valorar la lesión de Thierry Correia, sustituido a las primeras de cambio: "Es imposible diagnosticar ahora mismo el alcance de su lesión".

Protestas de la afición a las puertas de Mestalla

Ya fuera del campo, por otro lado, cerca de trescientos de aficionados del Valencia se quedaron concentrados frente a la puerta principal de Mestalla tras acabar el encuentro en protesta por la trayectoria del equipo y por la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club. La situación del equipo hizo además que los seguidores pidieran la dimisión del técnico Carlos Corberán, criticaran a los jugadores al grito de "mercenarios" y reclamaran también la salida de la entidad del empresario singapurense. Los pitos fueron una constante desde que el equipo llegó al estadio y arreciaron tanto con el gol del Elche como al final del encuentro, cuando la protesta fue acompañada también de pañuelos.