Al Valencia se le escapa el fichaje de Kenay Myrie por la irrupción de un equipo de Champions

El club che estaba negociando la incorporación del joven lateral derecho costarricense, pero su oferta de cesión con opción de compra se ha quedado corta, siendo mejorada por el Copenhague

Una vez cerrado el ansiado regreso de Umar Sadiq procedente de la Real Sociedad, el Valencia trabaja a marchas forzadas para firmar a un central. Un objetivo que ya tenía en mente y que ha pasado de necesario a urgente tras la lesión de Diakhaby, que ha sido operado y dice adiós a la temporada. En la lista de deseos de Carlos Corberán, además, figuran un mediocentro defensivo y un extremo, sondeado para este último puesto la incorporación de Jack Harrison, del Leeds United. Pero al mismo tiempo, en la nueva dirección deportiva confeccionada por Ron Gourlay también se trabaja con vistas al futuro, tratando de adelantarse a la competencia para cazar a jóvenes promesas.

Los refuerzos que busca el Valencia Mestalla

En ese plan se enmarca el seguimiento que desde hace meses se ha venido realizando a Kenay Myrie, lateral derecho costarricense de solo 19 años que ya ha disputado cinco encuentros con la selección absoluta de su país. El Valencia Mestalla no acaba de salir de la zona caliente en Segunda RFEF y la entidad che quiere aprovechar también este mercado de enero para elevar el nivel del plantel dirigido por Miguel Ángel Angulo, buscando además un mediocentro, un extremo y un delantero. Pero en el caso del defensor natural de Alajuela la idea no era solo que pudiera reforzar de forma inmediata al filial, sino que más pronto que tarde pudiera dar el salto al primer equipo.

Los números de Kenay Myrie

Aprovechando las buenas relaciones con el Deportiva Saprissa, con quien ya se negoció el pasado curso el préstamo de Warren Madrigal, desde Mestalla han entablado conversaciones para lograr la cesión con opción de compra de este prometedor lateral que destaca no solo por su físico (mide 188 centímetros de altura), sino también por su vocación ofensiva. No en vano, en la presente temporada suma 4 goles y 3 asistencias en 19 partidos.

Lo que ofrecía el Valencia y lo que pagará el Copenhague

Esta misma mañana estaba previsto acelerar las negociaciones. Pero la apuesta che se ha quedado corta. La idea era testarlo hasta final de temporada y poder adquirirlo al final de la misma por unos 800.000 euros, que justamente es el valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt. Pero según ha desvelado el diario La Nación, el Copenhague ha irrumpido con fuerza en las últimas horas y se ha adelantado al Valencia con una propuesta mayor.

Así, ya está todo acordado para que Kenay Myrie ponga rumbo a Dinamarca, donde firmará un contrato de cuatro años. En concreto, el conjunto nórdico abonará en torno a un millón de euros, con bonus incluidos, y el Saprissa se reservará el 15% del pase del jugador de cara a una futura venta.

Ilusionados en Costa Rica

En Costa Rica celebran de este modo que uno de sus futbolistas más prometedores pase a militar en el mismo equipo en el que ya jugó el retirado Christian Bolaños, un ídolo de la afición tica. Además, podría tener la oportunidad de disputar la Champions con un equipo que en estos momentos se encuentra en el 24º puesto de la Fase Liga de dicha competición, justo el que marca el corte para acceder a la siguiente ronda, debiendo enfrentarse aún a Nápoles y FC Barcelona.