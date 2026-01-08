El Valencia mueve ficha para reforzar el lateral derecho con vistas al futuro: Kenay Myrie

El club de Mestalla está centrado en mejorar el equipo de cara a lo que resta de temporada en donde el objetivo es lograr la permanencia en Primera división, pero también mira más allá y se ha interesado en fichar a una de las últimas joyas del fútbol de Costa Rica

Aunque el Valencia CF está totalmente enfocado en fichar a buenos jugadores para lograr la permanencia en Primera división esta temporada, ahí está el refuerzo de Umar Sadiq, el club de Mestalla también mira al futuro. Es por ello que uno de los objetivos que tiene la nueva dirección deportiva que ha construido Ron Gourlay es adelantarse al resto de clubes a la hora de fichar talento joven. Uno por los que se encuentra actualmente negociando el Valencia CF es el lateral derecho Kenay Myrie, del Deportivo Saprissa y que está considerado como una de las joyas del fútbol de Costa Rica.

El Valencia CF se mueve para fichar a Kenay Myrie: cesión con opción de compra

Kenay Myrie es uno de los objetivos del Valencia CF de cara a este mercado de fichajes de invierno según ha informado el periodista Kevin Jiménez. El club de Mestalla no quiere ahora mismo a Kenay Myrie para el primer equipo sino que lo desea fichar para que se incorporé al Valencia Mestalla en donde crecería poco a poco para luego incorporarse al equipo que, por ahora, entrena Carlos Corberán.

De hecho, el Valencia CF está negociando con Deportivo Saprissa de Costa Rica, club con el que Kenay Myrie tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, una cesión remunerada con opción a compra que rondaría los 800.000 euros en los que está tasado actualmente el futbolista por las páginas de referencia como Transfermarkt. En cuanto al préstamo se trabaja para que sea de año y medio. Es decir hasta el 30 de junio de 2027.

Por el momento no hay acuerdo, si bien es cierto que el Valencia CF se está moviendo ya que considera que Kenay Myrie es un futbolista joven y que tiene mucha proyección que en un futuro no muy lejano puede ayudar al primer equipo de Mestalla. El lateral derecho, de sólo 19 años, ya que es internacional absoluto con Costa Rica con la que ha jugado un total de 5 partidos.

El Valencia CF busca más fichajes después de cerrar el de Umar Sadiq

El Valencia CF, al margen de esta operación por Kenay Myrie, sigue buscando más fichajes de cara a la recta final de esta temporada.

Una vez ha concretado la incorporación de Umar Sadiq, el Valencia CF está en la búsqueda activa de un central debido a los graves problemas defensivos que está teniendo últimamente el equipo que entrena Carlos Corberán.