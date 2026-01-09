Corberán lo quiso fichar para el Valencia y ahora le devuelve los elogios: "Me ayudó mucho"

El conjunto che se medirá al sábado al Elche, donde milita el extremo congoleño Grady Diangana, al que el técnico valencianista tuvo a sus órdenes en Inglaterra y que sonó en verano para aterrizar en Mestalla

Tras caer a puestos de descenso merced a la goleada encajada ante el Celta de Vigo, el Valencia afronta este sábado un importantísimo choque en Mestalla ante el Elche, con la obligación de vencer para no ver alejarse una salvación que se encuentra en estos momentos a dos puntos de distancia. Una cita que será especial para Grady Diangana. Y no solo porque su nombre estuvo el pasado verano en la agenda del conjunto che, que buscaba un extremo y acabó decantándose por Ramazani. Su gran valedor no era otro que Carlos Corberán, que lo tuvo a sus órdenes en el West Bromwich Albion, y su ex pupilo no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el técnico de Cheste.

El factor mental, clave para Corberán

"Pasé mucho tiempo jugando bajo sus órdenes y es una persona increíble. Carlos me ayudó mucho a desarrollarme como persona, como ser humano, como hombre. Por mucho que a veces veamos el fútbol con el balón, mentalmente también tienes que desarrollarte como futbolista y Carlos me ayudó mucho en eso", ha destacado en una entrevista concedida al diario As el internacional congoleño, que estuvo también en la agenda del Mallorca y el Celta de Vigo.

Convencido de que sacará al Valencia del pozo

Tras destacar con el conjunto inglés en la Championship, donde había dirigido previamente al Huddersfield, Corberán se ganó un billete para el banquillo de Mestalla la pasada campaña, pero al extremo africano, que aterrizó libre en el Martínez Valero, no le sorprendió dicho salto. "Siempre supe las cualidades que tenía. Es capaz de dirigir muy bien a un club grande como el Valencia y ya lo hizo el año pasado. Por un lado, me impresionó, pero por otro no me sorprendió", destacó, mostrándose convencido de que su ex entrenador volverá a sacar a flote al conjunto che: "El fútbol es así porque siempre vas a tener que pasar por momentos difíciles. Algo que aprendí del míster es a ser fuerte mentalmente para poder pasar por esos momentos duros y luego ver el otro lado. Así que estoy seguro de que le irá bien otra vez.

"No es serio. Cuando lo conoces, muestra otro lado. Carlos es una gran persona, con un buen corazón. Pero cuando toca trabajar, toca trabajar, así que realmente sabe separar ambas cosas", añadió Diangana sobre el carácter del preparador valencianista, al que otorga un gran papel dentro de su evolución futbolística. "Con él di una de mis mejores versiones. Mi juego cambió en cierto modo con él. Al principio de mi carrera estaba mucho más con el balón y regateando, casi entreteniendo a la afición y levantando a la gente de sus asientos, pero mi mejor versión se vio con él en cuanto a entender el juego, saber dónde estar y ser más efectivo", explicó.

Los números de Diangana en el Elche

Ahora, a sus 27 años, y tras rechazar en verano al Al Ettifaq de Arabia Saudí, el ex canterano del West Ham se abre poco a poco paso en LaLiga de la mano de un Elche donde no es aún una pieza importante para Eder Sarabia. En total, ha disputado 316 minutos repartidos en 8 partidos. Pero este sábado espera estar frente a Corberán en un duelo que augura muy disputado. "Espero un partido muy físico y una batalla táctica. La diferencia será muy pequeña y el equipo que se imponga en esos factores ganará", sentenció.