El Elche encuentra "una motivación extra" para afrontar la eliminatoria contra el Betis en la Copa del Rey: "Nos conocemos bien"

El secretario técnico del conjunto ilicitano, José Antonio Contreras, analiza el resultado del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, que ha deparado un duelo entre verdiblancos y franjiverdes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla

El Real Betis recibirá la próxima semana la visita del Elche CF a su momentáneo hogar del sevillano Estadio de La Cartuja para disputar un duelo a partido único correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, una competición en la que el conjunto verdiblanco volverá a jugar un encuentro como local tres años después. Desde el 18 de enero de 2023, cuando CA Osasuna empató en el último minuto y eliminó en la tanda de penaltis al entonces vigente campeón copero, encadenan 10 citas seguidas jugando como visitante. Mucho menos lleva el conjunto ilicitano sin llevar el 'Torneo del K.O.' al Martínez Valero, feudo que ya acogió el año pasado dos encuentros: victoria frente a la UD Las Palmas (4-0) en dieciseisavos y derrota contra el Atlético de Madrid (0-4), en los octavos.

El Elche quiere llevar la Copa del Rey al Martínez Valero y para eso debe eliminar al Betis

En este sentido se ha pronunciado el secretario técnico del Elche, José Antonio Contreras, que ha sido el primer representante franjiverde en valorar el sorteo celebrado este pasado miércoles por la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y que ha asegurado que su equipo afrontará con "una motivación extra" la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey en el temporal feudo del Real Betis, ya que tiene como objetivo hacer que la afición ilicitana pueda disfrutar en el estadio Martínez Valero de la competición, para lo que necesitan pasar de ronda.

"Teníamos la esperanza de poder jugar en casa ante nuestra afición una eliminatoria copera y ahora ese objetivo pasa por superar esta ronda", ha manifestado Contreras en una charla con los medios de comunicación del Elche en la que calificó al Real Betis como un rival "bastante difícil, como todos los equipos de Primera división". "Ya nos hemos enfrentado a ellos en LaLiga y, por lo tanto, nos conocemos bien", ha añadido, considerando que no hay necesidad de entrar a definir los puntos fuertes de un rival al que toda su afición y su plantilla tienen más que analizado.

La importancia de las rotaciones para superar la llamada 'Cuesta de enero'

"Sabemos que el Betis no nos van a poner las cosas nada fáciles", ha añadido el secretario técnico del Elche, quien confía en encontrar una ventaja en el apretado calendario del equipo de Manuel Pellegrini, que debe compaginar la Copa del Rey con su lucha por las plazas continentales en LaLiga EA Sports y con las dos últimas jornadas de la Fase Liga de la UEFA Europa League que hará que los verdiblancos jueguen tres partidos a la semana durante todo el mes de enero y el de febrero (si elimina a los alicantinos).

"En este momento se verá la gran importancia que tiene contar con plantillas amplias. Al tener tres partidos en pocos días, uno entre semana y los dos del fin de semana, es clave hacer rotaciones. Ahí nosotros estamos bastante bien, con mucha gente enchufada y lista para ser de la partida y ayudarnos a pasar de ronda", ha explicado el dirigente manchego del Elche, optimista de cara a poder eliminar al Betis y pasar a cuartos de final. La estadística cae del lado andaluz y el cuadro levantino tendrá que superar bajas importantes como la de Rafa Mir, que sufre una lesión confirmada este pasado miércoles.

Así llega el Elche a la eliminatoria contra el Betis en los octavos de final de la Copa del Rey

El Elche CF viene de superar dos eliminatorias por la mínima. En la de dieciseisavos de final ganó a la SD Eibar en el estadio de Ipurua por 0-1, tanto de Adam Boayar; mientras que en la segunda ronda también sudó de lo lindo para eliminar al CD Quintanar del Rey de Segunda RFEF por 1-2. Tras adelantarse pronto gracias a Ali Houry, vio cómo los locales empataban y forzaban una prórroga en la que Héctor Fort acabó dando el pase marcando la diana de la victoria en el minuto 117. En su estreno en la competición, el equipo del exbético Eder Sarabia goleó por 0-4 a Los Garres con dianas de Adam Boayar, Martim Neto, Rodrigo Mendoza y Federico Redondo.