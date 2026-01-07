Ventaja extra para el Betis en los octavos de la Copa del Rey contra el Elche además de jugar en casa

Además de jugar en casa, los verdiblancos afrontan la eliminatoria contra los ilicitanos con otro as en la manga con cariz histórico

Como cabía esperar por el índice de probabilidades, el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey ha deparado al Betis un rival de Primera, el Elche, si bien hay razones para estar contentos en la Palmera, sobre todo porque su bola salió en primer lugar y, por ende, ejercerá de local en la eliminatoria a partido único, una ventaja para nada baladí.

Además, los verdiblancos cuentan con una segunda ventaja además de jugarse el pase a cuartos en La Cartuja, tanto en cuanto las estadísticas históricas resultan muy favorables a sus intereses, y, aunque sobre el césped pierdan importancia, siempre sirven como acicate o referencia, porque si se existe una tendencia responde posiblemente a algunas circunstancias.

Balance positivo para el Betis en los enfrentamientos coperos con el Elche

En este sentido, el Betis y el Elche afronta su quinto enfrentamiento copero con un saldo anterior que sonríe a los hispalenses, pues en tres de las cuatro eliminatorias ha eliminado a los ilicitanos, que solo se impusieron en una, hace más de 65 años.

De este modo, el primer duelo entre ambos se remonta nada y nada menos que a la temporada 34/35, cuando se vieron las caras en una ronda previa, también a partido único como ahora, con clara victoria de los heliopolitanos por cinco goles a cero.

El único triunfo del Elche, hace más de 65 años

En el siguiente cara a cara, en la campaña 59/60, se produjo el único precedente negativo para los béticos, pues en una eliminatoria tremendamente igualada que necesitó un tercer partidos, fue el Elche el que consiguió la clasificación para cuartos de final. Así las cosas, en tierras ilicitanas el choque terminó 4-4, mientras que en Sevilla las tablas fueron a dos goles. El desempate se jugó en el estadio Santiago Bernabéu y los hispalenses cayeron por 6-4 en un festival goleador.

A partir de ahí todo han sido alegrías para el Betis, pues en los dos siguientes cruces logró el pase para la siguiente ronda. Primero ocurrió en la cuarta ronda del torneo copero de la 93/94, con victoria del Elche en el partido de ida (2-1) y goleada del Betis en la vuelta (5-0).

El último precedente, favorable para los verdiblancos

También fue a doble partido el último precedente, ya más reciente, pero también lejano, más concretamente hace ahora 19 años, en el curso 07-08, en dieciseisavos de la Copa del Rey. De esta manera, el Betis rascó un empate en el Martínez Valero ante el Elche dirigido por David Vidal y ganó con comodidad en la vuelta en el Benito Villamarín por 3-0.