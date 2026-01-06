Natan resiste a la escaramuza de Madrid y estará disponible para la visita del Betis a Oviedo

El central brasileño es el único apercibido de sanción para el duelo del próximo lunes y el conjunto verdiblanco acabará la primera vuelta de LaLiga EA Sports sin haber perdido a ningún futbolista por acumulación de amonestaciones

El Real Betis encarará el próximo sábado, con la visita al Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo, la última jornada de LaLiga EA Sports. Al ecuador del campeonato, el conjunto verdiblanco ha llegado después de tener que soportar varias bajas importantes por lesión, aunque en la actualidad sólo queda en la enfermería Isco Alarcón y Manuel Pellegrini ha contado con la ventaja de ser uno de los equipos menos amonestados.

Natan, único apercibido del Betis en LaLiga, aguantó ante el Real Madrid y está disponible para Oviedo

Con sólo 36 amarillas en 18 encuentros, un promedio de una amonestación cada 180', no hay ni un sólo jugador que haya tenido que cumplir ciclo. El equipo verdiblanco sólo tiene un apercibido que es Natan de Souza, quien salió del Santiago Bernabéu sin ver cartulina a pesar de vivir varios roces con Vinícius y podrá estar a disposición de Pellegrini para Oviedo. Luego, hay cuatro futbolistas con tres amarillas; pero el único partido de sanción hasta la fecha es el que cumplió Antony dos Santos por su protestada expulsión ante el Girona FC y que le dejó sin El Gran Derbi.

Así se reparten las 36 tarjetas amarillas del Real Betis en LaLiga EA Sports tras 18 jornadas disputadas

El Betis, con 36 amarillas, ocupa el decimotercer puesto entre los equipos más amonestados de LaLiga; muy lejos de los tres primeros puestos que ostentan el Sevilla FC, con 59; Rayo Vallecano y Getafe CF, con 47; y Deportivo Alavés o Levante UD, con 43.

Natan de Souza 4

Gio Lo Celso 3

Sofyan Amrabat 3

Chimy Ávila 3

Valentín Gómez 3

Junior Firpo 2

Cucho Hernández 2

Marc Bartra 2

Nelson Deossa 2

Sergi Altimira 2

Aitor Ruibal 2

Héctor Bellerín 1

Pablo Fornals 1

Ez Abde 1

Pau López 1

Marc Roca 1

Pablo García 1

Antony M. dos Santos 1 (1 TR)

Ángel Ortiz 1

Con el EuroBetis, Bakambu cumplirá ciclo ante el PAOK y Aitor Ruibal está apercibido

A diferencia de LaLiga EA Sports, donde va a acabar la primera vuelta sin que ninguno de sus jugadores haya sido aún sancionado por acumulación de amonestaciones, en la Fase de Grupos de la UEFA Europa League sí hay dos futbolistas del Real Betis que han cumplido ciclo a falta aún de dos jornadas.

El primero fue Ricardo Rodríguez, quien se perdió la visita al GNK Dinamo de Zagreb, y el segundo será Cédric Bakambu, que vio una tarjeta amarilla en Croacia y se perderá el duelo del próximo 22 de enero en Grecia ante el PAOK de Salónica; cita en la que estará apercibido Aitor Ruibal, de cara a la última jornada con el choque en La Cartuja ante el Feyenoord de Rotterdam neerlandés (29 de enero).

Las 15 amonestaciones del Real Betis en la UEFA Europa League 25/26