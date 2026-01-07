El Real Betis adelanta la cita del Estadio de La Cartuja con la Copa del Rey: el sorteo de los octavos de final depara un duelo verdiblanco contra el Elche

Sorteo relativamente benevolente para el Betis, que sólo tenía un 14 por ciento de opciones de llevarse el único rival de LaLiga Hypermotion que quedaba frente a un 86 por ciento de enfrentarse a un equipo de Primera división, pero al menos jugará como local en busca de un billete para los cuartos de final

El Real Betis ha conocido a primera hora de la tarde de este miércoles su rival en los octavos de final de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el que los verdiblancos han caído emparejados con el Elche CF, después de que su bola fuese sacada en sexto lugar por las 'manos inocentes' de Alfredo Santaelena y Claudio Arnezo, cuando ya sólo quedaban rivales de la máxima categoría. Al menos, el hecho de salir en primer lugar permitirá a la afición heliopolitana volver a disfrutar de una cita copera en casa, pues el duelo entre sevillanos e ilicitanos se disputará a partido único en el Estadio de La Cartuja.

Las eliminatorias de estos octavos de final de la Copa del Rey se jugarán a partido único a lo largo de los días 13, 14 y 15 de enero. El sorteo, que arrancó a las 13:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), volvió a estar teledirigido para los cuatro equipos de la Supercopa de España -FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club iban en el Bombo 2-, que tenían reservados a equipos de la menor categoría para intentar que encuentren despejado el camino hasta este 'Top 16'. Cabe recordar que se incorporaron directamente en dieciseisavos, librándose de las dos primeras rondas y quedando emparejados con conjuntos de la cuarta categoría del fútbol nacional.

Como ya no quedaba nadie de Primera RFEF ni Segunda RFEF, para ellos eran cuatro de las cinco bolas del Bombo 1 correspondientes a los cincos supervivientes de LaLiga Hypermotion: RC Deportivo de La Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Real Racing Club de Santander, Albacete Balompié y Burgos CF. Así las cosas, ya sólo quedaba un equipo de Segunda división disponible cuando arrancó el sorteo para el Real Betis y los otros cinco equipos de LaLiga EA Sports que estaban en el Bombo 3: Elche CF, Real Sociedad, Valencia CF, CA Osasuna y Deportivo Alavés, que prácticamente estaban obligados por la RFEF a tenerlo más difícil que los cuatro conjunto privilegiados y enfrentarse entre ellos. La primera bola en salir es la que designa al local y La Cartuja acogerá el duelo contra el Elche CF.

Cabe recordar que el Real Betis había accedido a esta fase con 16 clubes participantes después de superar el pasado 18 de diciembre en dieciseisavos de final al Real Murcia por 0-2, con un tanto del 'Cucho' Hernández y otro en propia puerta del pimentonero Diego Piñeiro. Antes, los de Manuel Pellegrini se habían impuesto en segunda ronda al Torrent CF valenciano por 1-4 el 3 de diciembre, gracias al triplete anotado por Rodrigo Riquelme y al estreno goleador con el primer equipo de Ángel Ortiz. Antes, en la primera fase, se había estrenado en la presente edición con un contundente 1-7 ante el Atlético Palma del Río cordobés, en un duelo disputado el 30 de octubre y resuelto gracias a sendos dobletes de Riquelme y Pablo García más las dianas de Sergi Altimira, Diego Llorente y Ez Abde.

Por su parte, el Elche CF viene de superar dos eliminatorias por la mínima. En la de dieciseisavos de final ganó a la SD Eibar en el estadio de Ipurua con 0-1, tanto de Adam Boayar; mientras que en la segunda ronda también sudó de lo lindo para eliminar al CD Quintanar del Rey de Segunda RFEF. Tras adelantarse por medio de Ali Houry, vio cómo los locales empataban y forzaban una prórroga en la que Héctor Fort dio el pase marcando en el 117'. En su estreno en la competición, goleó por 0-4 a Los Garres (Adam Boayar, Martim Neto, Rodrigo Mendoza y Federico Redondo).

Así quedan los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey

RC Deportivo - Atlético de Madrid

Racing Santander - FC Barcelona

Cultural Leonesa - Athletic Club

Albacete B. - Real Madrid

Burgos CF - Valencia CF

Real Betis - Elche CF

Real Sociedad - Osasuna

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano

Los máximos goleadores del Real Betis en la Copa del Rey de 2026

El Real Betis tiene al segundo máximo goleador de la competición copera, un Rodrigo Riquelme que suma 5 dianas y sólo es superado por las 7 del canterano verdiblanco Raúl García de Haro (CA Osasuna). Por debajo de ambos, con cuatro tantos, están Carlos Vicente (Alavés) y los ya eliminados Juanmi Jiménez (Getafe), Abdón Prats (Mallorca) y Jan González (Atlètic Sant Just).