La regla que perjudica al Betis en el sorteo de Copa de hoy y sus posibles rivales de octavos

El Betis conocerá este miércoles su rival de octavos de la Copa del Rey, con el hándicap de que la ventaja para los cuatro equipos de la Supercopa le deparará con casi toda seguridad un cruce más complicado

El once del Betis en el partido de dieciseisavos contra el Real Murcia.RBB

El Betis conocerá este miércoles su rival de octavos de la Copa del Rey después de que el Rayo haya completado el día de Reyes el elenco de 16 equipos que buscarán el pase a cuartos de final tras eliminar al Granada (1-3) en la eliminatoria que quedaba pendiente. El sorteo se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir delas 13:00 horas.

Las cuentas en esta ocasión son muy diferentes a los sorteos de las rondas anteriores, en los que la fortuna les deparó rivales de categorías muy inferiores en las dos primeras rondas y lo enfrentó con el Murcia, de Primera RFEF, en dieciseisavos cuando ya era posible medirse incluso con un Primera.

Ventaja para los cuatro clubes de la Supercopa

Ahora, sin embargo, el hecho de que en el bombo haya once equipos de la máxima categoría y cinco segundas eleva sobremanera las opciones de medirse a un equipo de la misma división, sobre todo a tenor de la ventaja de los cuatro clubes que disputan la Supercopa de España, casos de Real Madrid, Barcelona y Atlético.

Y es que la norma del sorteo les asegura medirse con un Segunda, por lo que solo quedará un conjunto de la Categoría de plata para los siete Primeras restantes, casos de Betis, Valencia, Elche, Real Sociedad, Alavés, Osasuna y Rayo.

Las probabilidades del Betis de jugar con un Primera son muy elevadas

Traducido en probabilidades estadísticas, las posibilidades del Betis de enfrentarse con un rival de Segunda división se reduce a un 14%, mientras que las de verse las caras con un adversario de la misma categoría se eleva a un 86%, por lo que lo más probable es que se cruce con un igual, en cuyo caso ejercerá de local el equipo cuya bola salga con anterioridad. Si le toca un Segunda, obviamente, el Betis ejercerá de visitante.

En el lado positivo, el Betis evita en esta ronda a cuatro de los rivales más potentes que entran en el sorteo, teniendo en cuenta, además, que el Villarreal, ya fue eliminado.

Los partidos de octavos de final se jugarán los días 13, 14 y 15 de enero, después de que el Betis se enfrente con el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en partido fechado para este sábado a partir de las 14 horas.

Los bombos del sorteo de hoy:

Bombo 1 (Los cuatro equipos de la Supercopa): Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.

Bombo 2 (Los siete Primeras restantes): Real Betis, Valencia, Elche, Real Sociedad, Alavés, Osasuna y Rayo.

Bombo 3 (Los cinco equipos de Segunda División): Racing de Santander, Deportivo, Albacete, Cultural Leonesa y Burgos.