Granada 1-3 Rayo Vallecano: El Rayo salva los muebles en un desértico Los Cármenes

La última eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tuvo que esperar al Día de Reyes para ser resuelta. En un Estadio Nuevo Los Cármenes casi vacío por protestas de la afición nazarí, los locales se impusieron en la primera mitad para luego ser superas con creces en la reanudación

El Día de Reyes llegaba a Granada con un aroma aún más especial, el conjunto nazarí recibía al Rayo Vallecano como parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Con un conjunto local muy serio y superior en la primera mitad, Íñigo Pérez tuvo que tirar de los habituales en la segunda parte para solucionar una eliminatoria que se puso cuesta arriba.

Pablo Sáenz dio la sorpresa

Inicio atípico de unos dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Festivo por ser el Día de Reyes, en otras circunstancias hubiera habido un lleno absoluto en Los Cármenes, pero los problemas con la directiva y la protesta de los aficionados dieron lugar a unas gradas casi vacías. Aún así, el conjunto local saldría con una motivación descomunal desde el primer minuto.

Tras un intenso inicio de encuentro donde rondaron el área rival, el Granada obtuvo de forma tempranera el premio del gol. No habían pasado 10 minutos de partido cuando Rodelas se internó en el área desde la banda derecha. Disparo potente que repele Dani Cárdenas, cuyo rechace alcanzó Pablo Sáenz. El extremo se antepuso a una defensa rayista muy floja que no pudo evitar el primer tanto nazarí. Daba la sorpresa el equipo de Segunda a pesar de la falta de afición.

El tanto dio lugar a una rápida reacción del conjunto madrileño, cuya capacidad ofensiva no consiguió superar a una zaga rojiblanca muy bien plantada, provocando que los locales empezaran a controlar la posesión haciendo bajar las pulsaciones. Sin nuevas grandes ocasiones, transcurría la primera media hora de juego.

Antes de la llegada del descanso, el Rayo pareció desconectarse del encuentro, ofreciéndole grandes ocasiones a un Granada que no supo aprovecharlas. Sin generar casi peligro y tras dos minutos de añadido, ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios con un conjunto nazarí que, tras dar la sorpresa, supo replegarse para minimizar los ataques rayistas.

Álvaro García y los cambios solucionan el enredo

Íñigo Pérez, que se veía eliminado por un equipo que ocupa los puestos de descenso en Segunda, tuvo que corregir a la desesperada los errores ofensivos del Rayo. Una salida a la segunda mitad de gran constancia y nivel dio sus frutos en un saque de esquina que significaría el empate. Le llegó el rechace en la frontal a Álvaro García que, tras recortar, mandó un disparo con su pierna derecha sobre Astralaga. El balón impactaba en un defensor y, tras golpear el poste izquierdo del guardameta, entraba en la portería casi llorando. Empataban los visitantes a los cuatro minutos de la reanudación.

Con el empate se podía prever un arreón rayista en busca de la remontada ante un conjunto nazarí muy lastrado mentalmente. Pero lejos de esa situación, el Granada supo controlar sus nervios y con ellos el ataque rival, dejando el partido en punto muerto hasta la llegada de los cambios, donde la entrada de los más habituales del Rayo revolucionó la eliminatoria.

El conjunto franjirojo crecía por momentos y, en la jugada menos esperada, llegaba el gol de la remontada. Presión alta del equipo franjirojo, robo en campo rival, Pedro Díaz recibía muy lejos de la frontal para mandar un trallazo con su pierna derecha sobre Astralaga. El portero nazarí, poco acertado, quiso retener el intento, pero acabaría realizando una ‘cantada’. Daban la vuelta al marcador los visitantes y encaminaban el pase a falta de 15 minutos para el final del tiempo reglamentario.

A partir de ahí, y haciendo alarde de su condición de equipo superior, la plantilla de Íñigo Pérez dominó el resto del encuentro, encontrando el tercer tanto ya en el descuento, cuando Ratiu robaba en las inmediaciones del área rival, siendo interceptado por un Flores que se marcaba en propia puerta al intentar robar el esférico.

Cumplidos los 5 minutos de tiempo extra, el Rayo Vallecano cumplía ante un Segunda división y robaba el sueño a un Granada que completó una grandísima primera mitad, pero que, sin el apoyo de su afición y ante un conjunto rayista que creció enormemente con las sustituciones, no pudo mantener la ventaja lograda.

Ficha técnica

Granada: Astralaga; Oscar Naasei (Pedro Alemañ 79´), Flores, Loïc Williams (Manu Lama 59´), Hormigo; Rubén Alcaraz, Trigueros, Gagnidze (Sergio Ruiz 66´); Pablo Sáenz, Rodelas (José Arnaiz 79´) y Bouldini (Jorge Pascual 59´).

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Pacha Espino; Pedro Díaz, Gumbau (Óscar valentín 64′), Trejo (Pep Chavarría 84´); Fran Pérez (De Frutos 64′), Álvaro García (Sergio Camello 84´) , Carlos Martín (Isi 64′).

Goles: 1-0 (Pablo Sáenz 9′), 1-1 (Álvaro García 49´), 1-2 (Pedro Díaz 74´), 1-3 (Flores p.p. 92′).

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a Ratiu, Gumbau, 'Pacha' Espino por parte del Rayo Vallecano.

Incidencias: Eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputada en el Estadio Nuevo Los Cármenes entre Granada CF y Rayo Vallecano. Antes de comenzar el partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de José Mingorance y Juan Ramón Ferreira.