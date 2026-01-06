Final cruel en la Copa de África para Bakambu, que regresa con la tarea de resolver su futuro inmediato en el Betis

El delantero dice adiós a la Copa de África tras una dura eliminación y en breve vuelve al Betis con la tarea aparcada de decidir su futuro inmediato en el club verdiblanco, con la postura muy clara al respecto

Manuel Pellegrini contará en los próximos días con un nuevo efectivo a sus órdenes de cara al choque del sábado contra el Real Oviedo con la vuelta inmediata de uno de sus tres internacionales.

Y es que esta tarde ha terminado de manera cruel la aventura de Cédric Bakambu en la Copa de África por la eliminación en el último minuto de la prórroga de la República Democrática del Congo, que ha conseguido llegar hasta octavos de final.

Así, el partido entre los congoleños y Argelia finalizó con un empate sin goles, por lo que fue necesario el tiempo extra para conocer el rival de Nigeria en los cuartos de final, con un epílogo dramático para el combinado del delantero bético. No en vano, cuando todo apuntaba a que la eliminatoria se resolvería desde el punto de penalti, en el minuto 119, Adil Boulbija, futbolista del Al-Duhail, tumbaba la ilusión de Bakambu y compañía con un gol sobre la bocina que suponía la clasificación argelina. Obviamente, ya no hubo tiempo para que el Congo reaccionara y evitara su adiós.

La Copa de África se queda sin 'derbi' sevillano en cuartos

Cédric Bakambu, pilar de su selección, partió de titular en el choque de esta tarde y prácticamente completó el tiempo reglamentario, pues fue sustituido en el minuto 87' por Mayele, por lo que no disputó la prórroga, marchándose del torneo con un tanto, marcado a Senegal y con el que rompió una larga sequía.

La derrota congoleña impide que haya un 'derbi' en la Copa de África, pues finalmente la Nigeria de Ejuke y Akor Adams se medirá el sábado en cuartos de final contra Argelia y no la República Democrática del Congo de Bakambu.

Momento de resolver el futuro inmediato de Bakambu en el Betis

Ahora, en el Betis se espera que regrese en los próximos días para reincorporarse al grupo, lo que hará con su futuro inmediato en el aire. De hecho, el propio delantero aparcó hasta su vuelta su decisión sobre el mercado de enero, en el que se encuentra en la rampa de salida para hacer hueco al delantero que pretende fichar Manu Fajardo.

Bakambu termina contrato el 30 de junio y la idea del Betis es que salga en esta ventana, si bien para ello necesita la disposición del ariete y que lleguen propuestas que interesen a todas las partes. El congoleño ya se cerró a hacer las maletas en el mercado estival, pero su rol completamente secundario este curso, con solo 615 minutos repartidos en 14 partidos podría impulsarle a un cambio de aires en este mes de enero.