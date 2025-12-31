Enfado monumental de Bakambu, delantero del Betis, por el desagradable incidente en Marruecos: "Siguen desaparecidas"

El delantero, con su futuro en el Betis en el aire, ha denunciado públicamente que sus pertenencias personales nunca llegaron a Marruecos y que las autoridades no le solucionan el problema

Cédric Bakambu tiene motivos de sobra para rebosar de felicidad en esta recta final de 2025 y afrontar con ilusión el arranque de 2026 por el rendimiento de su selección, República Democrática del Congo, en la Copa del África y el suyo personal.

No en vano, el delantero rompió su sequía goleadora en el partido contra Senegal correspondiente a la segunda jornada para contribuir a la clasificación para octavos de final de la competición, todo un éxito con el bético como uno de los referentes.

Sin embargo, Bakambu ha sufrido un contratiempo que impide estar plenamente contento y relajado y que lo tiene en pie de guerra contra las autoridades de Marruecos desde que aterrizó en el país norteafricano para la disputa del torneo.

Bakambu ha decidido denunciar públicamente

Así, el propio futbolista ha denunciado hoy públicamente a través de sus redes sociales que su equipaje nunca llegó a tierras marroquíes y que, desde entonces, se encuentra sin sus pertenencias personales a pesar de estar en contacto permanente con los responsables, que no terminan de darle solución, por lo que ha decidido publicarlo.

"Mis maletas, que debían llegar al aeropuerto de Casablanca el 19 de diciembre, siguen desaparecidas", explicó el futbolista verdiblanco en su perfil de 'X', que lamenta que le han hecho promesas que no se han cumplido y que más de diez días después continúa sin las pertenencias que llevaba en su equipaje cuando partió hacia Marruecos.

"Las autoridades han confirmado tres veces haber localizado mi equipaje, pero lamentablemente, aún no hay nada. Me veo obligado a discutir con las autoridades #AFCON25 sin ninguna pertenencia personal", añadió Bakambu, que no puede estar plenamente centrado en la próxima cita, la de octavos de final el próximo 6 de enero contra Argelia, debido a que este problema personal todavía no ha sido arreglado por las autoridades.

El futuro de Bakambu en el Betis, aparcado

En otro orden de cosas, el futuro de Bakambu en el Betis sigue en el aire, dependiendo en gran parte de la decisión que tome el congoleño, la cual ha aparcado hasta que termine la participación de su combinado en la Copa de África.

La dirección deportiva verdiblanca está centrada, a día de hoy, en la búsqueda de un ariete para reforzar la vanguardia, pero para ello necesita salidas arriba, ya sea la de Chimy Ávila o la del delantero africano, que en verano ya tuvo opciones de marcharse, pero que no lo hizo y desempeña un rol secundario en los planes de Pellegrini.