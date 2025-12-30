La República Democrática del Congo reserva a Bakambu, pasa como segunda y se jugará los cuartos con Argelia

Amenazado de suspensión por acumulación de tarjetas, el delantero verdiblanco no tuvo minutos en el pulso a distancia con Senegal de los suyos para ver quién marcaba más goles y eludía al 'ogro' magrebí

Cédric Bakambu y Samuel Moutoussamy, dos de los tres apercibidos de sanción en la República Democrática del Congo, se quedaron este 30-D en el banquillo para la disputa de la tercera y última jornada de la fase de grupos ante Botsuana. Sí fue titular el otro amenazado, Edo Kayembe, que asistió desde cerca al festival del ex mediapunta de Sevilla FC, Rayo Vallecano y Deportivo de La Coruña Gaël Kakuta, autor de la asistencia del 0-1 a Nathanaël Mbuku y de los dos siguientes tantos, uno de penalti vía VAR y otro por toda la escuadra. Incluso, hubo un cuarto tanto, obra de Fiston Mayele, pero fue anulado a posteriori por unas posibles manos previas. No hubo muchas más llegadas reseñables, desperdiciando la escuadra hoy visitante la mayoría de su casi veintena de disparos.

No salió siquiera desde el banquillo Cédric Bakambu, que llega descansado y sin tanta presión por las tarjetas al cruce de octavos. Finalmente, su seleccionador, Sébastien Desabre, optó por dar entrada a otros cinco compañeros, incluyendo un Théo Bongonda, una de las previsibles 'gangas' del mercado invernal, que también se había quedado sin vestir de inicio. Con su futuro en el aire y su club, el Real Betis, esperando a que salga para fichar un sustituto de garantías, el de Yvry-sur-Seine seguirá centrado en la Copa de África una semana más, perdiéndose seguro el choque liguero del próximo domingo ante el Real Madrid y siendo duda para los siguientes ante Real Oviedo y Villarreal CF, más el de Copa del Rey aún sin oponente, dependiendo de hasta dónde llegue Congo RD.

Con el pase asegurado, de los goles dependía jugar contra Tanzania o Argelia

El resto de resultados permitía a la República Democrática del Congo celebrar su clasificación para octavos de final antes de jugar este martes a las ocho de la tarde contra Botsuana, ya que, en el peor de los casos, iba a ser una de las cuatro mejores terceras. Esa vía, descartada con su triunfo, le habría emparejado con la potente Egipto, un cruce que los 'Leopardos' evitaron con su goleada. En un mano a mano con Senegal, calificada por el seleccionador azulino, Sébastien Desabre, como "el mejor equipo de África", el empate a cuatro puntos previo a esta tercera jornada exigía ser certeros con las metas contrarias para determinar quién acababa como campeona del Grupo D (lo que le haría medirse con Tanzania) o segunda, que suponía verse las caras con otra teórica favorita al título, Argelia. Finalmente, los 'Leopardos' quedaron subcampeones, aunque rozaron el 'sorpasso' antes de que se anulara el 0-4 a Fiston Mayele y Habib Diallo hiciera el segundo de los 'Leones de la Teranga' ante Benín. La expulsión de Kalidou Koulibaly dio esperanzas al antiguo Zaire de una mejoría con premio de los 'Guepardos', pero no lo que llegó fue el 0-3 de Cherif Ndiaye en el 97, por lo que la cita para los congoleños será el martes 6 de enero a las 17:00 horas en Rabat ante Argelia.