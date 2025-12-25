Un futbolista del Betis se destapa como el segundo más rápido de LaLiga... y eso que apenas ha jugado

En el plantel verdiblanco se pueden recitar de carrerilla varios futbolistas velocísimos que, sin embargo, no alcanzan para meterse en el 'Top 10' en el que destaca el delantero congoleño Cédric Bakambu

El Real Betis cuenta con el segundo futbolista más rápido de esta temporada en LaLiga EA Sports y, a buen seguro, si los aficionados verdiblancos jugasen a intentar averiguar su identidad lanzarían varios nombres antes que el suyo. La plantilla de Pellegrini cuenta con numerosos velocistas como Héctor Bellerín, que ya ha aparecido otras veces en este tipo de clasificaciones; Sofyan Amrabat, pues aún se recuerda aquel carrerón para frenar a Kylian Mbappé en el Mundial de Qatar 2022; Ez Abde, Antony dos Santos, Pablo García... Sin embargo, el jugador bético más veloz -al menos este curso- es Cédric Bakambu. Y eso que sólo suma 65 minutos entre las 17 jornadas disputadas hasta la fecha en esta 2025/2026.

El delantero del Betis Cédric Bakambu es el segundo futbolista más rápido de LaLiga 25/26

Así lo confirma LaLiga Beyond Stats, el portal de datos estadísticos del ente que preside Javier Tebas y en el que los hinchas pueden consultar los guarismos de sus equipos o sus jugadores favoritos. En concreto, en esta clasificación de los 10 más rápidos en lo que va de la presente campaña Bakambu aparece destacadísimo con una marca de 35,56 kilómetros por hora; sólo precedido por el líder, el lateral derecho del Rayo Vallecano Andrei Ratiu, todo un habitual en estas lides que ha registrado 35,77 km/h. El tercer escalón del podio lo completa el joven delantero del RC Celta de Vigo Jones El-Abdellaoui, con 35,45 km/h.

Por debajo de Ratiu, Bakambu y El-Abdellaoui, se encuentra en el cuarto puesto otra bala como es el osasunista Víctor Muñoz, capaz de correr a 35,45 km/h; seguido por su excompañero Raúl Asencio, central del Real Madrid que tiene como mejor registro 35,42 km/h. Sexto está Rafa Mir, delantero cedido por el Sevilla FC en el Elche CF y que ha 'rodado' a 35,32 km/h; y el séptimo es su compañero en el vestuario franjiverde Germán Valera (35,29 km/h). Cierran la clasificación Javi Rueda, del RC Celta de Vigo (35,25 km/h); el goleador merengue Kylian Mbappé (35,24 km/h) y el extremo del Athletic Club Robert Navarro (35,23 km/h).

El papel de Bakambu este curso: casi inédito en LaLiga, fijo en la Europa League y habitual en la Copa del Rey

El dato más sorprendente es el de Bakambu porque, con mucha diferencia, es el que menos ha jugado de todos. En el Real Betis, sólo el transferible Chimy Ávila (46'), el lesionado Isco Alarcón (30') y el tercer portero Adrián San Miguel (0') han jugado menos que el atacante franco-congoleño en LaLiga 25/26. Además, esos 65 minutos que suma los reparte en siete encuentros en los que su mayor participación es de 18', por lo que apenas ha tenido tiempo casi ni de entrar en calor para exhibir su poderosa zancada.

A cambio, eso sí, Manuel Pellegrini ha compensado su ostracismo liguero dándole la titularidad en la UEFA Europa League, donde suma 407' en cinco de las seis jornadas hasta la fecha; y en la Copa del Rey, con 137' en dos de las tres rondas superadas. Ahora se encuentra concentrado con la selección de la República Democrática del Congo jugando la Copa de África mientras sus representantes peinan el mercado en busca de un nuevo equipo en el que recalar en enero para tener más protagonismo antes de encarar en marzo la repesca internacional de la FIFA para el Mundial del próximo verano en Canadá, Estados Unidos y México.