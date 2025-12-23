Debut con victoria para Bakambu, pero sin alegría completa

Al artillero verdiblanco le fue anulado un gol en el minuto 51 que habría supuesto la sentencia y acumula ya 74 días sin ver puerta, algo más con su equipo

La selección de la República Democrática del Congo, representante africana en la repesca interconfederaciones para asignar los dos últimos billetes no europeos para el Mundial de 2026, empezó este martes con buen pie su participación en la Copa de África al imponerse por 1-0 a Benín con tanto del extremo ex del RC Celta de Vigo y el Cádiz CF Théo Bongonda, tras un balón en largo de Arthur Masuaku que dejó pasar incomprensiblemente el central de los 'Guepardos' Yoahn Roche. La tranquilidad para los 'Leopardos' pudo ser mayor, ya que el delantero del Real Betis Cédric Bakambu anotaba un tanto de cabeza al poco de la reanudación, aunque su revisión en el VAR (que curiosamente no funcionó al final para comprobar si había unas manos punibles del central celeste Chancel Mbemba) propició su anulación por un fuera de juego previo. Ahora, el antiguo Zaire se verá las caras con Senegal, la otra gran favorita del Grupo D (que se impone con comodidad a Botsuana) el próximo sábado 27 de diciembre a las 16:00 horas en el Grand Stade de Tanger para encauzar la clasificación para octavos (pasan los dos primeros y los cuatro mejores terceros).

El de Yvry-sur-Seine lleva 74 días sin marcar un gol

Autor de dos goles y dos asistencias en 14 partidos con su club, el Real Betis, no marca un gol oficial Cédric Bakambu desde el 10 de octubre de 2025. Fue con su selección ante Togo. En total, han pasado hasta esre 23-D la friolera de 74 días de sequía, aún mayor en lo que respecta a los verdiblancos. Su última diana con los heliopolitanos data del 24 de septiembre ante el Nottingham Forest en la Europa League, siendo la anterior el 31 de agosto en LaLiga frente al Athletic Club. Más recientes son sus pases decisivos, ya que regaló un tanto a Rodrigo Riquelme este 11 de diciembre en Zagreb para afianzar la goleada ante el Dinamo. Con Congo RD no participaba en un 'chicharro' desde su asistencia en la final del 'play off' africano para ir al repechaje mundial el 16 de noviembre pasado ante Nigeria.

Bakambu, autocrítico: "No estuvimos a la altura hoy y lo sabemos; tendremos que mejorar nuestro juego para aspirar a algo"

"Sí, fue una buena victoria, estamos contentos, marcamos un gol y no encajamos ninguno. En liguillas cortas es más importante empezar con una victoria. Pero creo que no estuvimos a la altura hoy y lo sabemos. Tendremos que mejorar nuestro juego si queremos aspirar a algo con este equipo", explicaba en zona mixta Cédric Bakambu, que se refirió a un tanto no concedido a Benín por un problema con el larguero: "No sabía nada de eso. Sé que el otro gol, el mío, fue anulado por fuera de juego, creo, aunque ellos reclamaron falta. Fue un poco complicado de entender en el campo. El árbitro habló mucho con los dos capitanes y ellos nos transmitieron la información. Lo más importante es que al final conseguimos los tres puntos y nos vamos a centrar en eso. Quiero dar las gracias a todos los congoleños que nos apoyaron hasta el final. Gracias también al público marroquí, que nos apoyó en los momentos difíciles. Seguimos aguantando y seguiremos compitiendo".

Sus agentes y el Betis trabajan en una salida invernal que deje réditos

Ya advertía en el mes de septiembre que, llegado el momento, no pondría problemas para buscar una salida que conviniese también al Real Betis, que no fue posible en verano pese a la insistencia del PAOK de Salónica, a la sazón el próximo rival verdiblanco en la UEL. Este mes de enero, si las cuentas cuadran, sí podría ser el momento, ya que en La Cartuja quieren liberar masa salarial para contratar un delantero de otro perfil que genere más competencia para el 'Cucho' Hernández, con el luso del Dortmund Fábio Silva como opción preferida. La idea sería monetizar el adiós del congoleño para aspirar si fuera posible a otros retoques invernales, si bien se buscará satisfacer los dedeos de Cédric Bakambu, que desea más continuidad para llegar rodado a la repesca y, si todo sale bien, al Mundial. La amortización pendiente de su llegada es de 1,2 millones de euros, aunque ahorrarse el millón más primas de sueldo que tendría que abonarle hasta el verano que viene puede ser suficiente para la entidad.