Bakambu rompe su sequía para acercar a octavos a la República Democrática del Congo

El de Yvry-sur-Seine para en 78 días el contador y abre el marcador ante Senegal, su gran rival del Grupo D; se alargaría su ausencia para Pellegrini

La sequía anotadora de Cédric Bakambu terminó este sábado, también con su selección, pues su último gol databa del pasado 10 de octubre de 2025 ante Togo en un partido de clasificación para el Mundial de 2026. Han sido, en total, 78 días sin ver puerta, pero el '17' no ha podido elegir mejor ocasión. Y es que, a los 61 minutos del encuentro de la segunda jornada del Grupo D de la Copa de África ante Senegal, su gran rival, el artillero del Real Betis empujaba a la red un rechace en corto del cancerbero Edouard Mendy a lanzamiento de Théo Bongonda. Un gol que, pese al posterior empate de Sadio Mané, permite a la República Democrática del Congo acariciar el pase a octavos del torneo, pues empata a cuatro puntos arriba con los 'Leones de la Teranga', que se medirán en la tercera y última fecha a Benín, mientras que la débil Botsuana (0 de 6) será el escollo final para su oponente, al que le valdría una igualada para meterse entre los dos mejores (pasan también los cuatro mejores terceros), ya que únicamente le obligaría a puntuar unas tablas entre los otros dos, de las que saldría victorioso en el hipotético triple empate a cinco unidades.

Ausencia prolongada para Manuel Pellegrini

Más allá de que se esté estudiando por ambas partes una salida invernal, se alargaría la ausencia de Cédric Bakambu en los planes de Manuel Pellegrini. Porque una eliminación habría puesto el punto final a la participación de la antigua Zaire en la CAN 2025 este próximo martes 30 de diciembre, mientras que ahora, dependiendo de si acaba primera o segunda, jugará la primera eliminatoria el sábado 3 de enero ante el tercero de los Grupos B, E o F, o el martes 6 de enero contra el primero del Grupo E, seguramente Argelia. Si finalmente accediera (bastante improbable) como una de las mejores terceras, su oponente sería Egipto o el campeón del Grupo A, con muchas papeletas para la anfitriona, la Marruecos de Sofyan Amrabat y Ez Abde. En cualquiera de los escenarios, se perdería no ya la visita del próximo 4-E al Santiago Bernabéu para jugar contra el Real Madrid, sino también ya la del 10-E al Real Oviedo como poco.

Un cambio absurdo, pero que le da descanso

Lo que resulta menos comprensible es que el seleccionador azulino, Sébastien Desabre, cambiara a los dos protagonistas del 1-0 y quizás sus hombres más peligrosos apenas cinco minutos después, como si quedara menos tiempo o hubiera una renta mayor que defender. Así las cosas, tanto el de Yvry-sur-Seine como Théo Bongonda se marcharon en el minuto 66 para que ingresaran en sus mismas posiciones Nathanael Mbuku y Fiston Mayele. Casualidad o no, Senegal empataba en el 69 por medio de Sadio Mané, que, como el ariete verdiblanco, fusilaba a placer tras el despeje del meta Lionel Mpasi-Nzau a disparo de Ibrahim Mbaye, favorecido por la lesión de quien iba a salirle al paso, Arthur Masuaku, que le dejó vía libre. Se librarían los 'Leopardos', eso sí, de males mayores, pues Pape Gueye y Nicolas Jackson acabaron incrustados en la red de su rival en su intento de remachar un gran pase desde la izquierda.

Un tanto que le ayudará (y al Betis) a encontrar nuevo equipo

Confirmado por parte de la Fifa que la denuncia de Nigeria no tiene recorrido, la selección de la República Democrática del Congo disputará el próximo 31 de marzo de 2026 en Guadalajara una de las dos finales del 'play off' de repesca interconfederaciones para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Será contra el ganador del cruce que se juega cinco días antes entre Nueva Caledonia y Jamaica. Un aliciente para que Cédric Bakambu, que ya advertía en una entrevista con los medios oficiales del Real Betis que no se opondría a una salida que beneficiara a la entidad heliopolitana, ponga un poco más de su parte para encontrar destino este mes de enero, ya que necesitará un rodaje mayor del que, visto lo visto, le asegura Manuel Pellegrini. No en vano, el ex del Galatasaray acumula apenas 609 minutos, ninguno en las cinco jornadas ligueras anteriores a su marcha con los 'Leopardos'. Reclutado en febrero de 2024 por unos tres millones de euros fijos y cinco en variables muy complicadas, aunque los turcos computaron en sus cuentas 5+5 (por salario y comisiones). Con una amortización no muy alta por enjugar, se busca monetizar su adiós, aunque se facilitará la elección de un destino que le convenza y se priorizará el ahorro de sueldo para utilizar su espacio, en ficha y monetario, para un sustituto de otras características. Que vuelva a marcar, por tanto, es una gran noticia para su caché y el aumento de pretendientes.