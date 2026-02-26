La redacción de ESTADIO Deportivo se 'moja' para El Gran Derbi: "El Sevilla será el ganador moral"

El peso de la historia favorece al Sevilla, pero los últimos precedentes y el momento actual equilibran un duelo que vuelve a partir sin dueño claro

Hablar del Gran Derbi es hablar de historia, pero también de presente. Porque si algo ha demostrado esta rivalidad entre el Real Betis y el Sevilla FC es que los números explican el pasado, aunque rara vez garantizan el futuro. Y pocas veces como ahora conviven de forma tan clara ambas realidades.

En el balance global, el Sevilla mantiene ventaja tras 143 enfrentamientos oficiales, con 66 victorias nervionenses, 42 triunfos verdiblancos y 35 empates. La mayoría de esos duelos se han producido en Primera División (108), donde también manda el conjunto rojiblanco con 50 victorias, por y 26 empates. Son cifras que sostienen una superioridad histórica construida a lo largo de décadas.

El repaso por competiciones amplía el contexto. En Segunda División, en 14 partidos disputados, el Sevilla logró 6 triunfos, el Betis 4 y se registraron 4 empates. En la Copa del Rey, el balance en partidos también favorece al conjunto nervionense (9 victorias por 5 del Betis y 5 empates en 19 encuentros). Y el único precedente continental, en la UEFA Europa League 2013-14, se resolvió en los penaltis tras un intercambio de 0-2 a domicilio que dejó una de las noches más tensas que se recuerdan.

Sin embargo, el derbi no vive solo de estadísticas acumuladas. La dinámica reciente matiza el relato histórico. En los últimos cinco enfrentamientos se ha impuesto la alternancia, en la primera vuelta de la presente temporada el Betis firmó un 0-2 en el Sánchez-Pizjuán, también ganó en la segunda vuelta de la pasada temporada con un 2-1 como local, mientras que en la primera vuelta el Sevilla respondió con un 1-0, además de registrarse un 1-1, y en 2023 otro empate, también 1-1 que confirmó la igualdad creciente.

El contexto actual también alimenta el debate. El Sevilla atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, lejos de la estabilidad que le permitió dominar en Europa durante años. El Betis, en cambio, ha logrado consolidarse con cinco clasificaciones europeas consecutivas, reforzando una etapa de crecimiento sostenido. Pero trasladar esa tendencia al derbi es, casi siempre, un ejercicio arriesgado.

Porque si algo se repite en Sevilla es ese tópico que rara vez falla, en un derbi no importa cómo llegue cada equipo. Da igual la clasificación, la racha o el momento institucional. El orgullo, la presión ambiental y el peso emocional convierten cualquier pronóstico en papel mojado.

El historial concede ventaja histórica al Sevilla, el presente reciente sonríe más al Betis, pero cuando el balón eche a rodar, todo volverá a empezar desde cero. Y en el Gran Derbi, la única certeza sigue siendo la misma, puede pasar absolutamente de todo.