Marcos Llorente: "Nos llamaron locos por decir que el tabaco dañaba la salud, por el impacto del azúcar, el COVID, Epstein..."

El futbolista del Atlético de Madrid ha dejado caer que el final de su carrera podría ser más pronto que tarde en un mundo del fútbol "diseñado para ganar, no para optimizar la longevidad"

Marcos Llorente está en un gran momento de forma, posiblemente el mejor de su carrera deportiva, lo que le hace ser una de los más firmes candidatos para acudir con España al Mundial del próximo verano tras quedarse a las puertas de la Eurocopa hace tan solo dos años. Su gran rendimiento dentro del terreno de juego viene gracias, según ha defendido en más de una ocasión el futbolista, a una vida ordenada y en paz con su entorno.

Una forma de vida atípica hoy en día y que ha generado cierto debate sobre algunas de sus rutinas y forma de pensar que ha aprovechado para volver a reivindicar en las últimas horas. El futbolista del Atlético de Madrid aprovechó la tarde de este miércoles para interactuar con sus seguidores en Instagram respondiendo a varias preguntas y una de ellas le cuestionaba si para él el fútbol es salud o habría cosas que cambiaría. La respuesta fue bastante interesante.

"No, es rendimiento. Y rendimiento no es lo mismo que salud. Estrés físico extremo, viajes, presión mediática, microlesiones continuas, ritmos circadianos alterados, activación simpática casi permanente... Ni que hablar los que necesitan frecuentemente analgésicos para poder jugar. Esto no está diseñado para optimizar la longevidad. Está diseñado para ganar", ha explicado Llorente.

"¿Qué cambiaría? Está claro, horarios y cantidad de partidos pero esto es una bola de nieve cada vez más grande, los que quieran aguantar que aguanten y los que no, que se salgan. Al final es poner en una balanza y ver si te compensa. Yo soy consciente que algún día (más pronto que tarde) dejará de compensarme", añadió el fubolista rojiblanco de 31 años, dejando caer que su final como futbolista podría llegar antes de lo que muchos piensan.

Responde a aquellos que lo tachan de conspiranoico

El futbolista del Atlético de Madrid también respondió a otras preguntas sobre lo que es la felicidad para él, sobre la importancia de la salud mental o sobre la polémica con aquellos que lo tachan de conspiranoico, a lo que respondió:

"Nos llaman conspiranoicos porque cuestionamos cosas que antes se daban por incuestionables. Pero cuestionar no es conspirar. Cuestionar es pensar. La ciencia y el mundo no avanza obedeciendo, avanza preguntando. En su momento nos llamaron locos a quienes dijeron que el tabaco dañaba la salud. También a quienes hablaron del impacto del azúcar, cosas relacionadas con el COVID, Epstein... La historia está llena de personas ridiculizadas antes de ser comprendidas", respondía en sus redes sociales, finalizando así:

"Y si por pensar, por cuestionar y por no tragar sin analizar nos llaman conspiranoicos… me parece maravilloso, lo somos. Prefiero ser alguien que duda, investiga y tiene criterio propio que vivir cómodo sin preguntarse nada, delegando su pensamiento y aceptando todo sin filtro. La incomodidad de pensar siempre será más saludable que la comodidad de no cuestionar".