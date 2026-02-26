Diego Costa: "El Atlético de Madrid ha sido el club más importante y el que más daño me ha hecho"

El ex delantero del Atlético de Madrid aseguró que su paso por el cuadro colchonero fue, emocionalmente, irregular

Muchas son las leyendas del Atlético de Madrid que deben su fama al cuadro colchoneros, pero pocas son las que aseguran que también ha sido el club más dañino en sus respectivas carreras. Es el caso del delantero Diego Costa, que asegura a Mario Suárez que "el Atlético de Madrid ha sido el club más importante y el que más daño me ha hecho".

Diego Costa sobre el Atlético de Madrid: "Es el club más importante y el que más daño me ha hecho"

Con la miel en los labios ha dejado el ex centrocampista del Atlético de Madrid a sus seguidores con estas palabras que Diego Costa ha desvelado en el pequeño fragmento que Mario Suárez ha desvelado en sus redes sociales promocionando el siguiente capítulo de su programa El Camino de Mario. El invitado especial, en esta ocasión, es el ex futbolista del Atlético de Madrid, Diego Costa. El internacional español ha repasado toda su trayectoria en la charla con Mario Suárez, desvelando historias "que nunca se habían contado" según ha prometido en sus redes sociales el ex mediocentro rojiblanco. La frase más impactante de la premiere que ha lanzado Mario Suárez en las redes sociales está relacionada con el Atlético de Madrid asegurando que "es el club más importante y el que más daño me ha hecho".

Diego Costa vivió dos etapas como rojiblanco. Tras su paso por el Chelsea, el internacional español decidió regresar al cuadro colchonero en un período que terminó con el delantero pidiendo la recisión del contrato. Su segunda etapa estuvo cargada de incertidumbres dentro del vestuario hasta que el atacante decidió salir en busca de nuevas oportunidades tras no cumplir las expectativas en su regreso. Actualmente, el futbolista vive alejado del fútbol sin aclarar si seguirá jugando o ha colgado las botas a sus 37 años.

Diego Costa habla de Simeone, Mourinho y de la Selección española

Además de hablar del Atlético de Madrid, Mario Suárez desvela palabras de Diego Costa hacia Simeone, al que le pide la mitad de sus sueldo. "Cholo, la mitad del sueldo...", declaraba en tono amenazante mientras miraba la cámara. Por otro lado, hablando de entrenadores, Diego Costa subrayó y tuvo en consideración hablar de Mourinho, con quién coincidió en el Chelsea y al que se refirió como uno de los mejores entrenadores que había tenido en su trayectoria deportiva. "Mourinho, para mí, es de los mejores entrenadores que tuve", aseguraba el ex futbolista internacional español que, para sentenciar, recalca que, aunque jugase con España "nunca dejó de ser un extranjero".