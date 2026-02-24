Sorloth y Cardoso, los goleadores del Atlético de Madrid: "Me siento muy bien en este momento; siempre soñe con noches así"

El estadounidense y el noruego fueron los autores de los tantos en el triunfo ante el Brujas que meten al Atleti en los octavos de final, donde espera el Liverpool o el Tottenham

Los dos goleadores del Atlético de Madrid ante el Brujas, Johnny Cardoso y Alexander Sorloth. El centrocampista estadounidense atendía a los micrófonos de Movistar+ para dejar sus sensaciones tras el pase a octavos y estrenarse como goleador. "Teníamos mucha ilusión en vivir esto con mi afición. Tengo mi familia en casa. Ahora a por más. Les he podido dedicar el gol", ha dicho el futbolista.

Sobre la dificultad del Brujas, Cardoso ha explicado: "El Brujas es un equipo que sabe tener el balón y que juega mucho por dentro. Estudiamos mucho el primer partido. Nada va a ser fácil en la Champions. Sufrimos, pero cuando tuvimos el balón tuvimos oportunidades".

No ha tenido un comienzo fácil Cardoso en el Atleti con las lesiones, aunque ahora espera que sea ya solo pasado: "Me encuentro bien ahora. Nunca tuve costumbre de sufrir muchas lesiones. Sé lo que puede aportar al equipo. Me siento bien y renuevo confianza del staff y de todos los jugadores, que me estuvieron apoyando".

Por último, el rojiblanco reconoció que ha sido una noche soñada alt tiempo que calificó a Sorloth como "una máquina, tenemos suerte de tenerlo". "Es increíble. Siempre soñé con noches así, poder jugar la Champions en casa con esta afición maravillosa, marcar gol y salir con la victoria. Un combo perfecto", finalizó.

Sorloth, cinco goles en cuatro días

También atendió a Movistar+ Alexander Sorloth, el protagonista y MVP del partido gracias a sus tres goles en la tarde-noche de hoy. "Ha sido un partido increíble. Hemos hecho bien empujando ofensivamente y mis compañeros me han dado muy buenos pases", ha admitido.

El noruego ha reconocido también que en la segunda parte han entendido mejor el partido y se ha visto sobre el campo. "Hemos tenido más el balón, hemos sido capaces de dominar. En líneas generales hemos hecho un gran partido", ha explicado el goleador, que también puso en valor el triunfo ante un equipo complicado como el Brujas: "Individualmente no tanto pero colectivamente juegan muy bien. Era un equipo difícil al que enfrentarnos".

Para finalizar, Sorloth habló sobre lo que significa marcar tres goles con el Atlético de Madrid. "Me siento muy bien en este momento. Estar acertado de cara a portería es un sentimiento fantástico", ha finalizado el delantero noruego, que en apenas cuatro días ha hecho cinco goles, los tres en Champions ante el Brujas y el doblete que firmó ante el Espanyol. Liverpool o Tottenham esperan en octavos de final.