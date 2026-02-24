Así queda la Champions League tras la vuelta de los dieciseisavos de final con las victorias de Atlético de Madrid, Bodo y Newcastle y las eliminaciones de Inter y Olympiacos

Cuatro equipos ya están en octavos de final de la Copa de Europa tras la disputa de las cuatro primeras eliminatorias correspondientes a la vuelta de los playoff, que han dejado de todo en sus respectivos choques

La jornada del martes en la UEFA Champions League ha llegado a su fin con cuatro encuentros que han decidido qué equipos pasan a octavos de final. Uno de ellos es el Atlético de Madrid, que ha vencido al Brujas al en el Metropolitano con hat-trick de Sorloth, firmando un global de 7-4 en la eliminatoria a favor de los de Simeone. Por ello, los colchoneros ya esperan rival en la próxima ronda. Además, Newcastle ha dejado fuera de la Copa de Europa, el Bayer Leverkusen ha hecho lo mismo con el Olympiacos, así como el Bodo, de manera sorprendente, con el Inter de Milán.

Atlético de Madrid 4-1 Brujas (7-4)

El Atlético de Madrid ya está en octavos de final. Los de Simeone tuvieron una tarde cómoda en el Metropolitano, ya que desde el minuto 23 comenzaron por delante del marcador. Además, pese al empate momentáneo de Joel Ordóñez en el 36, el conjunto colchonero reaccionó en la segunda parte firmando tres goles más, obras de Johhny Cardoso y Sorloth, que logró hacer un hat-trick. De esta manera, los rojiblancos esperan rival en la próxima ronda de la Copa de Europa, que será Liverpool o Tottenham, tras la resolución del sorteo de dieciseisavos de final. No obstante, como los dos equipos ingleses quedaron entre los ocho primeros de la tabla en la fase de liga, jugarán la vuelta en casa.

Newcastle 3-2 Qarabag (9-3)

El Newcastle se mostró firme durante toda la eliminatoria contra el Qarabag. El conjunto de Eddie Howe ya dejó la misma resuelta firmando un 1-6 en el marcador, con todo sentenciado de cara a la vuelta en St. James´Park. Sin embargo, el equipo de Azerbaiyán logró maquillar el marcador en diferentes tramos del partido, con goles de Durán y Cafarquiyev. No obstante, Jankovic falló un penalti en el 57' que le pudo haber dado más emoción al partido. De esta manera, el equipo inglés, con protagonismo goleador en el día de hoy de Tonali, Joelinton y Botman, ya tiene su bola asegurada en el sorteo de octavos de final de UEFA Champions League, ronda donde se verán las caras con el Chelsea y el Barcelona de Hansi Flick.

Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos (2-0)

El Bayer Leverkusen cumplió en el partido de vuelta de la UEFA Champions League contra el Olympiacos. El equipo de Kasper Hjulmand logró la ventaja en la eliminatoria en el partido de ida con el doblete de Patrik Schick. Tras ello, ambos equipos se daban cita una semana más tarde en el BayArena de Alemania, donde no se movió el marcador, pero que terminó dejando eliminado al conjunto de José Luis Mendilibar de la Copa de Europa. Por ello, el club alemán ya sabe quiénes son sus posibles rivales en octavos de final, en un sorteo que tendrá lugar el próximo viernes. De esta manera, Bayern de Munich y Arsenal se presentan como los rivales de una plantilla donde juegan varios conocidos de LaLiga como Lucas Vázquez, Loic Badé o Aleix García.

Inter de Milán 1-2 Bodo (2-5)

La sorpresa mayúscula en la vuelta de los dieciseisavos de final ha sido, de momento, la eliminación del Inter de Milán. El equipo italiano ha perdido ambos partidos con el Bodo, que ha vencido al subcampeón de la pasada edición de la UEFA Champions League. Los de Kjetil Knutsen, con goles en el día de hoy de Hauge y Evjen, han dado la campanada en dos encuentros donde han mostrado más firmeza que los italianos. Por ello, el equipo noruego se enfrentará en octavos de final de la Copa de Europa a Manchester City y Sporting de Portugal.