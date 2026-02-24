Lukébakio, sobre la polémica entre Vinicius y Prestianni: "Cualquier injusticia merece pagar las consecuencias"

El jugador del Benfica también habló del incidente entre el futbolista argentino y el brasileño en el encuentro de ida de dieciseisavos de Champions League, que ha provocado la suspensión provisional del joven de 20 años

El incidente entre Vinicius y Prestianni ha provocado diferentes opiniones en el mundo del fútbol, empezando por la de los jugadores de Real Madrid y Benfica. El presunto insulto racista del jugador argentino le ha provocado una suspensión temporadal de un partido, por lo que, debería perderse el encuentro de mañana ante los de Arbeloa en el Bernabéu. Por ello, futbolistas como Dodi Lukébakio han querido valorar la polémica que tuvo lugar en el encuentro del pasado martes en el Estadio Da Luz, que decidió precisamente el brasileño con un gran gol.

Vinicius - Prestianni, un reencuentro inminente

Prestianni ha viajado con el resto de la expedición del Benfica a Madrid, pese a la suspensión provisional de un partido que hizo oficial la UEFA por el presunto insulto racista a Vinicius. Además, el jugador de 20 años ha entrenado como uno más en la sesión dirigida por Mourinho hoy en el Bernabéu, tal y como ha desvelado el propio club. Por ello, el futbolista argentino podría reencontrarse con el brasileño, pese a que en principio no puede participar en el choque contra los de Arbeloa. Por otro lado, el ex del Vélez no disputó el choque del pasado sábado ante el AFS por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que viene descansado y preparado si finalmente el organismo europeo le concede la cautelar al conjunto portugués y puede jugar en el día de mañana.

Mientras tanto, jugadores como Dodi Lukébakio, del Benfica, han querido alzar la voz y valorar el incidente entre Prestianni y Vinicius de la ida de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League. El ex del Sevilla ha sido muy claro en declaraciones a Pick x Sports: "He hablado mucho de esto con otras personas en el pasado, preguntándome cómo reaccionaría si me pasara, porque normalmente lo vivimos desde la distancia. Es cierto que la gente habla y especula, pero al final, no sabemos qué dijo realmente. ¿Es verdad o fue una exageración para aprovecharse de la situación? Creo que también es posible que el Real Madrid quisiera aprovecharse de esto". Por último, el jugador belga concluye dejando claro su opostura en este tipo de situaciones: "Solo espero que lo que dijo sea falso. Porque, si es cierto, no puedo aceptarlo. Estoy en contra de la injusticia. Y cualquier injusticia merece pagar las consecuencias".

Dodi Lukébakio, 'pendiente' de la sanción de Prestianni

Por su parte, Lukébakio estará pendiente, en cierta manera, de la sanción de Prestrianni, que es el jugador que viene siendo titular en la banda derecha del Benfica. De hecho, el ex del Sevilla, que volvió tras tres meses de lesión en el encuentro contra el Real Madrid, entró en el minuto 80 en sustitución del argentino. Además, el futbolista de 28 años saltó en el 70' del choque del pasado sábado, teniendo cada vez más protagonismo y siendo importante para Mourinho en las rotaciones. De esta manera, la sanción al ex de Vélez le podría abrir las puertas al once inicial en próximos partidos, ya que ambos futbolistas juegan en la misma demarcación, con posibilidades que incluso sea la sorpresa del entrenador portugués en la alineación de mañana de la cita ante los de Arbeloa en el Bernabéu.