El Atlético de Madrid responde a las peticiones del futuro fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona

La grada del Atlético de Madrid y la plantilla, encabezada por Simeone, muestra afecto a Julián Álvarez en otro mal día del argentino con la camiseta rojiblanca, mientras que desde Argentina siguen animándolo a fichar por el Barcelona

El Atlético de Madrid celebra el pase a los octavos de final de la Champions League. Todos los ojos se posan sobre la figura protagonista y de moda en el cuadro rojiblanco, Sorloth, que volvió a salir al rescate en una delantera que se asienta como referencia en los planes de Simeone. La nota negativa dentro del césped, otra vez, fue el mal partido que firmó Julián Álvarez que pasó desapercibido y que fue intrascendente, un día más, para el conjunto colchonero. El argentino está viviendo una etapa complicada en el equipo rojiblanco y las peticiones de que fiche por otro club se multiplican, especialmente desde argentina. El Atlético de Madrid y su afición, lejos de aumentar la polémica y los rumores, responde a las peticiones del futuro fichaje de Julián Álvarez con aplausos y apoyo al futbolista campeón del Mundo.

Julián Álvarez recibe aplausos por parte de la afición del Atlético de Madrid

Tras una actuación deplorable del delantero del Atlético de Madrid, que veía como los goles se le caen a Sorloth, Simeone optó por sustituirlo. Lejos de mostrar una actitud de crispación o reprochable, la grada del Metropolitano se volcó con su estrella con aplausos para intentar de suavizar la situación. Con este gesto, el Atlético de Madrid y su afición responden a las multitudes de peticiones que le llegan al delantero de Clachín para que abandone el club en busca de dar un salto más en su carrera. El Barcelona es uno de los grandes interesados y desde Argentina, figuras del mundo del fútbol, le invitan a fichar por el cuadro blaugrana.

Simeone defiende a Julián Álvarez

A parte de la hinchada, desde dentro del club también se apoya psicológicamente a Julián Álvarez, que recibe el cariño de Simeone, quién lo llega a comparar con el Griezmann del pasado curso. "También nos pasó con Griezmann la temporada pasada, ¿se acuerdan?, que Griezmann lo ponía, lo ponía y no podía responder. Son decisiones que uno tiene que tomar y yo las asumo, y creo sobre todo en este tipo de futbolistas porque son muy buenos, tanto Griezmann como Julián Álvarez hoy", resaltaba Simeone en la rueda de prensa posterior al duelo frente al Brujas.

El Atlético de Madrid no duda de Julián Álvarez

Pero el futuro de Julián Álvarez sigue siendo una incógnita y el Atlético de Madrid no tiene intención de dejar salir al argentino, por mucho que esta temporada no esté al nivel que se esperaba de él. Los números no están acompañando al atacante, pero en el club conocen de primera mano la valía y el talento que atesora, siendo el futbolista estrella de la plantilla dirigida por Simeone.