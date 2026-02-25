Cañizares no entiende el debate acallado por Sorloth: "No debería ofrecer duda"

El ex portero internacional elogia no solo por su buen momento al delantero noruego, que ahora sí convence a todos en el Atlético de Madrid, sino por el trabajo que siempre desempeña y por su acreditado rendimiento en LaLiga antes de arribar al Metropolitano

Alexander Sorloth está de dulce. El delantero noruego ha metido la directo y suma cinco goles en los dos últimos partidos. Le hizo dos al Espanyol para que el Atlético de Madrid se reencontrase con la victoria en LaLiga después de dos derrotas seguidas y este pasado martes despachó al Brujas con un 'hat trick' para ser el baluarte rojiblanco en la clasificación para los octavos de la Champions. Todo son elogios hacia su figura y nadie duda de su trabajo y su voracidad anotadora. Pero no siempre ha sido así.

Críticas e informaciones sobre una posible salida

Pese a las 24 tantos anotados la pasada campaña, el ariete nórdico, que suma 15 dianas en el presente curso, ha tenido que convivir con las críticas casi desde su primer día en el Metropolitano. Esta misma campaña hubo un tramo en el que no conseguía hacerse con un sitio en el once (solo fue titular tres veces en las 10 primeras jornadas) y cuando Simeone le daba la oportunidad tampoco ofrecía su mejor rendimiento. Por ello, incluso hubo movimientos a su alrededor de cara a una posible salida en el mercado de enero.

Así, ya el pasado verano dijo 'no' a una potente oferta de la Premier League, siendo también insistentes las informaciones que le han colocado en el radar del Fenerbahçe turco o de clubes de Arabia Saudí. Pero Sorloth, con contrato en vigor hasta 2028, siempre ha confiando en sus cualidades y ahora recoge los frutos. "Estoy muy feliz en el Atlético y lo demuestro en el campo. Quiero seguir aquí", señaló al respecto semanas atrás.

Simeone, rendido a 'este' Sorloth

Vista su actual racha ante el arco rival, pudieran parecer ventajistas las opiniones de quienes consideran al noruego un jugador determinante. Y no solo por sus goles, sino por el trabajo que realiza sobre el campo, algo muy valorado por Simeone, que es consciente de que a ese nivel es un delantero de muchos quilates. "Necesitamos ese futbolista cuando está bien porque nos hace tener la diferencia", señaló tras su doblete frente al Espanyol.

Los elogios de Cañizares

Pero Santiago Cañizares va más allá y cree que Sorloth ya demostró su valía ante de que el Atlético de Madrid pagase 32 millones de euros por su fichaje. Por ello, no entiende que haya sido criticado, elogiando no solo su olfato goleador, sino el hecho de que siempre supone un incordio para las defensas rivales.

"Ya hizo una gran temporada en el Villarreal como para no poner en duda al jugador. A cualquiera que es defensa o portero no le gusta tener un jugador que es tan alto, que tiene juego aéreo, que incomoda mucho a la hora de marcarle y que además sabe jugar. Es un delantero muy completo y no debería ofrecer duda desde el momento que hizo una gran temporada en el Villarreal y por eso fue al Atlético de Madrid. Ha tenido que adaptarse como todo el mundo", afirmó el ex portero internacional en 'El Partidazo de Cope'.