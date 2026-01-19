El Atlético de Madrid se mueve ante una salida de Sorloth o Griezmann: apunta al PSG

El club rojiblanco no está muy seguro de la continuidad de alguno de sus delanteros de cara a la próxima temporada lo que hace que ya mueva ficha para hacer los primeros movimientos para poder fichar a un sustituto de garantías y de mucho nivel

El Atlético de Madrid está centrado en reforzar las posiciones de centrocampista y extremo, principalmente, en este mercado de fichajes de invierno, pero también trabaja ya en mejorar el equipo que tiene Diego Pablo Simeone a su disposición de cara al próximo verano en donde el director deportivo, Mateu Alemany, tiene como prioridad tener hecho los primeros movimientos por un delantero debido a que la continuidad de Alexander Sorloth o Antoine Griezmann más allá de esta campaña está en duda. Es por ello, que el Atlético de Madrid ha puesto sus ojos en el Paris Saint-Germain en donde gusta Gonçalo Ramos.

El Atlético de Madrid está interesado en Gonçalo Ramos, delantero portugués del Paris Saint-Germain

El Atlético de Madrid ya trabaja en el futuro, no sólo en el más cercano, sino también en las siguientes temporadas en donde el club rojiblanco no descarta la incorporación de un delantero por las posibles salidas de Alexander Sorloth y Antoine Griezmann. Los dos delanteros tienen contrato en vigor, el noruego hasta 2028 y el francés hasta el 2027, pero ambos pueden cambiar de aires porque ofertas no les faltan.

Sorloth tiene pretendientes en el fútbol de Turquía, el Fenerbahçe principalmente, y en Arabia Saudí, mientras que la opción de que Griezmann haga las maletas a la MLS de Estados Unidos siempre es una posibilidad que hay que tener en cuenta.

Con esta situación, el Atlético de Madrid ha movido ficha y ya ha hecho los primeros movimientos para conocer la situación contractual de Gonçalo Ramos, que actualmente juega en el Paris Saint-Germain y que es uno de los delanteros que más gusta a la dirección deportiva del club rojiblanco según informa el compañero Matteo Moretto. No hay nada en firme, siendo todo más un sondeo que otra cosa, pero el portugués agrada como sustituto ante una eventual salida.

El fichaje de Gonçalo Ramos no sería fácil para el Atlético de Madrid

Gonçalo Ramos no es el único nombre del PSG que gusta en el Atlético de Madrid ya que en las últimas horas el club rojiblanco también ha preguntado por Kang-in Lee. Con todo, el fichaje del portugués no es fácil para el Atleti.

Gonçalo Ramos tiene sólo 24 años y está atado por el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2028. El portugués no tiene un rol protagónico, pero sí está aportando cuando se le necesita habiendo marcado 10 goles en los 27 partidos y 1.109 minutos que ha disputado hasta el momento.

El PSG fichó a Gonçalo Ramos en enero de 2024 por 65 millones de euros, que fueron a parar al Benfica. Esto significa que el club francés querrá recuperar algo de lo invertido en caso de que el Atlético de Madrid se lance definitivamente por su fichaje.