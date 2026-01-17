Acelera para fichar a Kang-in Lee y maneja una alternativa interesante el Atlético de Madrid

El de Corea de Sur está abierto a cambiar de aires en este mercado de fichajes de invierno debido a su relativa poca importancia en el Paris Saint-Germain durante esta temporada y el club rojiblanco ya ha movido fichar para intentar conseguir su incorporación en este mes de enero, aunque también gusta Matías Fernández-Pardo

El Atlético de Madrid está llamado a ser uno de los equipos de LaLiga que más anime el mercado de fichajes de invierno después de que los traspasos de Conor Gallagher y de Giacomo Raspadori le obliguen a moverse para mejorar la plantilla que tiene a su disposición Diego Pablo Simeone. La prioridad es reforzar la posición de centrocampista, pero el club rojiblanco también busca un atacante, siendo el que más gusta Kang-in Lee, del Paris Saint-Germain, con el cual tiene una baza a su favor. Si el de Corea del Sur no puede llegar, al Atleti le encaja Matías Fernández-Pardo, del Lille.

El Atlético de Madrid acelera para intentar fichar a Kang-in Lee, extremo del Paris Saint-Germain

El Atlético de Madrid y su director deportivo, Mateu Alemany, no están de brazos cruzados ni mucho menos ya que tiene como principal objetivo el realizar algunos fichajes para mejorar el equipo de cara al final de esta temporada. Incorporar a un atacante se ha convertido en prioridad y uno de los que más gusta es Kang-in Lee por el cual el Atlético de Madrid ya está negociando con el Paris Saint-Germain tal y como informa Marca.

La operación no es ni mucho menos sencilla porque Kang-in Lee tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2028. Esto quiere decir que el equipo francés va a pedir mucho dinero a priori para dar luz verde a la operación, pero el club rojiblanco trabaja para conseguir a través de un traspaso o por medio de una cesión. Los primeros contactos ya se están produciendo y el Atlético de Madrid está apostando fuerte por el asiático, de 24 años, que gusta en el equipo madrileño desde hace varias temporadas.

El Atlético de Madrid cuenta con una baza a su favor para lograr el fichaje de Kang-in Lee que no es otra que el futbolista está abierto a salir del Paris Saint-Germain porque no es todo lo importante que desearía. En esta temporada ha jugado 21 partidos y 1.096 minutos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias.

En caso de que la operación por Kang-in Lee no salga bien, el Atlético de Madrid maneja como alternativa a Matías Fernández-Pardo, extremo del Lille.

El Atlético de Madrid también tiene en su agenda a Matías Fernández-Pardo, del Lille

El Atlético de Madrid, por otro lado, tiene en su agenda también al prometedor atacante Matías Fernández-Pardo, de sólo 20 años, que juega en el Lille de Francia en donde está haciendo una buena temporada ya que suma 2 goles y 4 asistencias en 19 partidos y 1.288 minutos jugados.

El hispano-belga es feliz en el Lille, en donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, pero el atacante estaría por la labor de marcharse si le llega una propuesta como la del Atlético de Madrid que sería dar un paso adelante en su carrera deportiva. Matías Fernández-Pardo está tasado en 20 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt.