Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, deja claro su futuro por si había dudas: "Estoy muy feliz en el Atlético y lo demuestro en el campo"

El noruego ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido de UEFA Champions League que el Atlético de Madrid va a jugar contra el Galatasaray. El delantero se ha mostrado muy claro y contundente cuando ha sido preguntado sobre su continuidad en el club rojiblanco

Sorloth, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028, no se quiere marchar del club rojiblanco.Cordon Press

Alexander Sorloth ha sido uno de los protagonistas del día en el Atlético de Madrid debido a que el delantero ha comparecido junto a Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido de UEFA Champions League que el club rojiblanco va a jugar contra el Galatasaray. En ese acto, el noruego se ha mostrado muy contundente cuando ha sido preguntado sobre su continuidad en el equipo madrileño, cerrando así cualquier tipo de debate.

Alexander Sorloth, a pesar de que está haciendo una buena temporada y de que es titular para Diego Pablo Simeone, sigue estando presente en muchas informaciones de fichajes las cuales aseguran que el noruego se puede marchar del club rojiblanco. Cierto es que equipos de Arabia Saudí o el Fenerbahçe lo han sondeado, pero el delantero, de 30 años y con contrato con el Atleti hasta el 30 de junio de 2028, ha dejado muy claro que no piensa irse del club rojiblanco. "Estoy muy feliz en el Atlético y lo demuestro en el campo. Quiero seguir aquí".

El noruego también ha hablado sobre lo que ha cambiado en estos últimos meses para que ahora esté tan cómodo en el Atlético de Madrid. "Es una combinación. Jugar más minutos y que el equipo me está buscando. Muy contento con esta racha y espero que continúe así".

Sorloth desvela el objetivo del Atlético de Madrid en los próximos dos partidos de la UEFA Champions League

Sorloth, por otro lado, también ha desvelado que el Atlético de Madrid quiere ganar los dos partidos que restan de la fase de liga de la UEFA Champions League para acabar entre los 8 primeros clasificados y pasar directamente a octavos de final. "Sí es importante. Queremos estar en el top 8 y pasar a la siguiente ronda directamente".

Sorloth también ha dicho que el Atleti no lo tendrá fácil contra el Galatasaray, más cuando el partido se juega en Turquía. "Yo jugué una temporada en Turquía, todo estadio llenos. Ama el fútbol, le gusta y si te gusta este es un lugar en el que te gusta jugar. Personalmente me gusta mucho jugar en Turquía, por la atmósfera de los estadios. El Galatasaray tiene muy buenos jugadores, no puedo hablar de ninguno específico pero tiene un muy buen equipo".

Sorloth analiza su actual momento en el Atlético de Madrid

Sorloth ha hablado también de su buen momento en el juego aéreo. "A veces quieres pero no puedes, ahora tengo mucha confianza y los compañeros también tienen confianza en mí, y esa es la palabra clave".

Esa virtud se ha visto potenciada, según el propio Sorloth, por los fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid. "Este verano fichamos a muchos jugadores y necesitamos periodos de adaptación, conexiones, tener esos mecanismos. Ahora estamos mejor. Estoy llegando más al área y encontramos esa combinación entre los compañeros que hace que sea más fácil para mi".