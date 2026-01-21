Galatasaray - Atlético de Madrid: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 7 de la Champions League

Los del Cholo Simeone quiere seguir estando entre los ocho primeros y para ello deberá vencer a un Galatasaray lleno de caras conocidas

El Atlético de Madrid afronta este miércoles un exigente compromiso ante el Galatasaray SK en el Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park. Para el conjunto dirigido por el Cholo Simeone, una victoria supondría un paso importante hacia el objetivo de finalizar entre los ocho primeros clasificados, una meta para la que ahora mismo es uno de los equipos con más opciones, junto al Real Madrid CF.

Los rojiblancos suman hasta el momento cuatro victorias y dos empates, lo que les permite contar con 12 puntos en su casillero. Sus únicas derrotas han llegado frente a rivales ingleses como Liverpool y Arsenal , un patrón similar al de otros equipos españoles en esta edición.

El Galatasaray llega al duelo en un gran momento en la Liga Turca, donde es líder con 43 puntos y tan solo una derrota en toda la competición, confirmando una campaña sobresaliente a nivel doméstico. En la Liga de Campeones, sin embargo, su rendimiento ha sido más irregular: ocupa actualmente la decimoctava posición, lo que le permitiría entrar entre los 24 primeros y acceder a las eliminatorias.

Okan Buruk quiere sorprender al Atlético

El técnico del conjunto turco, Okan Buruk, busca dar un golpe sobre la mesa y dejar prácticamente asegurada la clasificación de su equipo. El Galatasaray se muestra especialmente fuerte como local: solo ha perdido un encuentro en casa, frente al Union Saint-Gilloise, y ha sido capaz de derrotar incluso al Liverpool.

Simeone no quiere sustos

El Atlético ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. Si bien el inicio fue irregular, el equipo ha ganado solidez y ahora resulta mucho más complicado verle caer ante rivales de menor entidad. Simeone quiere mantener la buena imagen mostrada en Europa y sumar la segunda victoria consecutiva.

En cuanto al apartado médico, el parte de bajas es reducido. La única ausencia confirmada es la de Clément Lenglet, que sufre un esguince de rodilla, mientras que Nico González es duda por molestias en los isquiotibiales

Onces probables del Galatasaray - Atlético de Madrid en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League

Galatasaray: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Bardakci, Elmali; Gundogan, Lemina; Sané, Akgun, Yilmaz e Icardi.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Thiago Almada, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone; Julián Alvarez y Sorloth.

Galatasaray - Atlético de Madrid: fecha y horario de la jornada 7 de la Champions League

El encuentro de la jornada 7 de la Champions League entre Galatasaray y Atlético de Madrid está programado para el miércoles 21 de enero a las 18:45 horas, en el estadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 7 de la Champions League entre Galatasaray y Atlético de Madrid?

El Galatasaray - Atlético de Madrid de la jornada 7 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones (dial 60 y en Orange TV 115), Movistar Plus+ (dial 7), Orange Fútbol 1 (dial 107) y Orange Fútbol 1.

¿Cómo seguir online el Galatasaray - Atlético de Madrid, encuentro de la jornada 4 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Galatasaray - Atlético de Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.