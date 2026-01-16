El club rojiblanco quiere incorporar a un centrocampista en este mercado de fichajes de invierno después de haber traspasado a Gallagher. El que más gusta al Atleti es Joao Gomes, del Wolverhampton Wanderers, pero debido a las dificultades para culminar su llegada, la entidad madrileña a puesto sus ojos en los dos jugadores del FC Barcelona

Que el Atlético de Madrid quiere fichar a un centrocampista durante este mercado de invierno de cara a tener un mejor equipo en este final de temporada no es ningún secreto después de que haya traspasado a Conor Gallagher al Tottenham Hotspur. El jugador que más gusta al Atleti es el brasileño Joao Gomes, pero debido a las dificultades que puedan haber para convencer al Wolverhampton Wanderers para que dé luz verde a la operación, el club rojiblanco ha puesto sus ojos en los jugadores del FC Barcelona Marc Casadó y Marc Bernal a los que maneja como alternativas.

Nada ha cambiado respecto al interés del Atlético de Madrid en Joao Gomes. El Wolverhampton Wanderers no está por la labor de desprenderse en el mes de enero del brasileño y exige unos 50 millones de euros. Una cantidad de dinero muy elevada. Otro que gusta mucho es Ederson, pero en este caso la Atalanta tampoco quiere perder a un jugador fundamental a mitad de temporada.

Con esta situación, el Atlético de Madrid tiene en su agenda a Marc Casadó y a Marc Bernal, ambos del FC Barcelona, como alternativas por sus primeras opciones para reforzar el centro del campo no salen tal y como informa Marca. Ninguna de las operaciones son fáciles, por diferentes motivos, pero el Atleti está valorando lanzarse por alguno de los dos.

El fichaje de Marc Casadó es posible porque el centrocampista está abierto a cambiar de aires, siempre y cuando le llegue una oferta que le satisfaga. El catalán sólo ha disputado 871 minutos repartidos en 19 partidos y sabe que difícilmente tendrá más protagonismo cuando se acerca el tramo más importante de la temporada en donde Hansi Flick va a hacer menos rotaciones.

Marc Bernal, por su parte, está menos por la labor de salir del FC Barcelona que su compañero a pesar de tener ofertas para salir. El Girona FC lo quiere desde hace tiempo y ahora el Atlético de Madrid también lo considera.

Sea como fuere, no ha habido contactos entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona porque el club rojiblanco ahora mismo le da prioridad a Joao Gomes del Wolverhampton Wanderers.

