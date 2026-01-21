Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid: Marcos Llorente complica acabar entre los ocho primeros

El gol en propia del futbolista español en la primera parte deja un punto para los de Simeone, que se medirán al Bodo en el Metropolitano la próxima jornada e intentar quedar entre los ocho primeros y evitar los dieciseisavos de final

Galatasaray y Atlético de Madrid se citaron en el día de hoy en el Ali Sami Yen de Estambul, en el duelo correspondiente a la jornada 7 de la UEFA Champions League. Para ello, Simeone dejó fuera del once titular a Álex Baena y dio entrada a Thiago Almada, además de formar una dupla en ataque formada por Sorloth y Julián Álvarez. Por parte del del conjunto turco, Okan Buruk apostó por Osimhen, que volvió a ser titular tras la disputa de la Copa África e Icardi, que venía entrando de inicio, se quedó en el banquillo esperando su oportunidad.

Marcos Llorente contesta de manera involuntaria al gol de Giuliano Simeone

En primer lugar, el Galatasaray comenzó con el siguiente once inicial ante el Atlético de Madrid: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Sané, Akgun, Yilmaz y Oshimen. El delantero de Nigeria volvió a ser titular con el conjunto turco más de un mes después, lo que supusieron buenas noticias para los locales en el encuentro de hoy de UEFA Champions League. Por otro lado, Simeone decidió comenzar con los siguientes futbolistas en el Ali Sami Yen: Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Thiago Almada, Pablo Barrios, Koke, Giuliano Simeone; Julián Alvarez y Sorloth. El '11' colchonero le ganaba la partida a Álex Baena para empezar un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Copa de Europa.

De esta manera, el Atlético de Madrid comenzó de manera inmejorable el choque en Estambul, derribando la puerta de Cakir en el minuto 4: un gran centro de Ruggeri fue directo a la cabeza de Giuliano Simeone que remató, totalmente solo, y no perdonó para estrenar el marcador en el Ali Sami Yen. Tras ello, el Galatasaray intentó responder con posesiones y balones en largo a Osimhen, que mantuvo una gran disputa con Marc Pubill durante el partido. De hecho, ambos jugadores vieron tarjeta amarilla en una acción en la que fue falta del defensa colchonero pero la protesta del delantero de Nigeria le costó también la amonestación. Por otro lado, la insistencia del equipo de Okan Buruk tuvo su recompensa en el 20' de partido: una llegada por banda derecha del equipo local, con Sallai de protagonista, que pone un balón muy cerca de la portería de Oblak y Marcos Llorente, en el intento de despeje, mete el esférico en la meta colchonera.

Cakir salva al Galatasaray ante los sucesivos ataques colchoneros

En la reanudación del juego en la segunda parte, Simeone decidió hacer hasta cuatro cambios cambios en 15 minutos, dando a entrada a jugadores como Álex Baena, Johnny Cardoso, Le Normand y Griezmann. De esta manera, el Atlético de Madrid mejoró en el partido, teniendo posesiones más largas y respondiendo a los ataques del Galatasaray, que tuvo oportunidades para hacer el segundo, sobre todo en las botas de Osimhen. De hecho, el conjunto colchonero, en la fase final del choque, registraba un 53% de posesión de balón, a diferencia del 47% del equipo turco. Por su parte, los de Okan Buruk defendieron muy firme a los ataques de los visitantes, con un Cakir que se hizo grande en cada jugada y despejando cualquier lanzamiento que llegaba a su área.

De esta manera, Galatasaray y Atlético de Madrid acabaron con reparto de puntos, que sabe a poco, sobre todo, en el conjunto de Simeone, que lo intentó de todas las maneras para lograr el segundo en el marcador. Tras ello, el equipo colchonero se verá las caras en la última jornada de la UEFA Champions League con el Bodo en el Metropolitano, para cerrar esta fase de la liga. Por su parte, los de Okan Buruk visitarán el Etihad para enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola, en un duelo que se jugará, igual que el resto, el miércoles 28 a las 21:00 (hora española).

Ficha técnica

1 – Galatasaray: Ugurcan Cakir; Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardacki, Eren Elmali; Torreira (Gundogan, m.88), Lemina; Sané, Yunus Akgun (Gabriel Sara, m.65) y Baris Alper Yilmaz (Jakobs, m.80); Osimhen.

1 – Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios (Le Normand, m.55), Koke (Johnny Cardoso, m.55), Almada (Baena, m.46); Julián Alvarez y Sorloth.

Goles: 0-1, m.4: Giuliano; 1-1, m.20: Llorente, en propia puerta.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Osimhen (m.29), Sallai (m.61) y Lemina (m.81) y a los visitantes Pubill (m.29), Almada (m.41), Barrios (m.48) y Giuliano (m.66).Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Ali Sami Yen de Estambul ante unos 54.000 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El conjunto rojiblanco lució brazalete negro en señal de duelo por ese motivo.