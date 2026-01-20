Simeone, con las cuentas claras para que el Atlético de Madrid logre terminar entre los 8 primeros en Champions League: "No sirve un empate y una victoria"

El entrenador del equipo rojiblanco ha analizado el partido que le espera al Atleti contra el Galatasaray el cual necesita ganar si quiere mantener intactas sus opciones de clasificarse directamente para los octavos de final de la UEFA Champions League

Partido con aroma a final el que juega el Atlético de Madrid contra el Galatasaray en la UEFA Champions League. El equipo rojiblanco está obligado a ganar para mantener intactas sus opciones de terminar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga lo cual le daría el billete directo a los octavos de final, ahorrándose así la ronda de play off que se juega en el mes de febrero. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tiene claro que lograr ese objetivo su equipo debe ganar los dos partidos que le restan en esta primera fase.

"Hay que ganar los dos partidos. No sirve un empate y una victoria. Hay equipos muy fuertes... importantes para estar en este grupo y evitar jugar una eliminatoria más. Es difícil para todos porque esta muy apretado. Otros ganarán y la exigencia va a ser altísima para poder estar entre los ocho primeros", son las cuentas que maneja Diego Pablo Simeone el cual ha comparecido en la rueda de prensa previa del partido que el Atlético de Madrid va a jugar contra el Galatasaray.

Simeone también ha analizado al Galatasaray. "Me imagino un partido duro. El rival tiene futbolistas ofensivos muy buenos. La vuelta de Oshimen, tienen dos extremos muy buenos, Gundondan en el medio... Torreira trabajando en la recuperación... Son un equipo muy competitivo".

El entrenador del Atlético de Madrid ha profundizado en su rival. "El trabajo por su parte ha sido increíble de poder sostener este tiempo de la forma en la que han trabajado para mantener el lugar que tiene. Pensando en aquel equipo y el de hoy hay rasgos diferentes porque hay futbolistas diferentes, el ambiente, este estadio, me encanta. La energía de la ciudad. De la gente. Transmiten lo más lindo que tiene este fútbol, que es pasión".

Simeone habla del momento de Sorloth y Johnny Cardoso

A continuación, Simeone ha elogiado a Sorloth, que ha dicho que se quiere quedar en el Atlético de Madrid. "No hay que enseñarle. Tiene una contundencia enorme. Nos ayuda muchísimo. El otro día metió un golazo. Está atravesando su mejor momento desde que está en el club. Le necesitamos fuerte porque el partido se lo exigirá".

Y también ha explicado en qué situación está Johnny Cardoso. "Como siempre tenemos charlas personales con los futbolistas y así son: personales. Mostrándole lo que pensamos, lo que creemos, con la puerta abierta y la puerta abierta es la mía para todos aquellos que entiendan la forma de jugar del Atlético".