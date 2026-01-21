Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

El conjunto de Simeone visita al de Okan Buruk en el Ali Sami Yen de Estambul, en el encuentro correspondiente a la jornada de 7 de la Copa de Europa, donde el equipo local parte con 9 puntos, a diferencia de los 12 de los visitantes

Por un lado, el Galatasaray llega como decimo octavo de la clasificación de la Champions League con 9 puntos, con todo por decidir en estas dos últimas jornadas de la fase de liga.

Por otro lado, el Atlético de Madrid llega décimo con 12 puntos, con aspiraciones a poder alcanzar los ocho primeros puestos de la clasificación tras esta fase de la liga, lo que les daría acceso directo a los octavos de final.

Uno de los temas en la previa del Galatasaray - Atlético de Madrid son las palabras de Enrique Cerezo sobre el mercado de fichajes: "Hoy pensamos en lo que realmente tenemos aquí, que es un partido importante y que hay que ganarlo. Lo de los fichajes para el mercado de invierno, aún quedan días para esperar y traer algo bueno, que sea mejor que lo que se ha marchado"

Galatasaray y Atlético de Madrid se citan en Ali Sami Yen de Estambul, en el duelo correspondiente a la jornada 7 de la UEFA Champions League. Los de Simeone pretenden seguir la senda de la victoria, tras los triunfos en Copa del Rey y LaLiga EA Sports, en un encuentro clave para poder alcanzar los ocho primeros puestos de la clasificación. Los de Okan Buruk, por su parte, vienen de empatar ante el Gaziantep en una Liga en la que se sitúan los primeros con 43 puntos. Por otro lado, el colegiado del partido es István Kovács, que estará acompañado de Rob Dieperink, en el VAR.

Simeone, con la firme idea de sacar los tres puntos de Estambul

El Atlético de Madrid llega a Estambul en la décima posición de la tabla de la UEFA Champions League con 12 puntos, empatado con el Liverpool e Inter de Milán, lo que les deja a tan solo uno de los ocho primeros puestos de la clasificación, que lo marca el Atalanta. Además, los de Simeone vienen de conseguir una importante victoria en la última jornada ante el PSV, además de vencer al propio Inter y Royale Unión en el Metropolitano. No obstante, las derrotas ante el Liverpool y Arsenal le dejan con la obligación de ganar los dos últimos encuentros de esta fase para poder intentar evitar los dieciseisavos de final de la Copa de Europa.

Por ello, Simeone ha querido recalcar, en la rueda de prensa previa al choque contra el Galatasaray, la importancia del encuentro, además de destacar sus amenazas: "El rival tiene jugadores muy buenos en la parte ofensiva. Vuelve Oshimen, tiene a dos extremos en muy buen momento, Gündogan en el medio, que sabemos su jerarquía... Veo un equipo muy competitivo y trataremos de llevar el partido adonde creemos que le podemos hacer daño. En el fútbol la única manera de hacer gol es tener situaciones de gol. Trabajamos para aplicarlo y ejecutarlo cada vez mejor para tenerlo. Hay que ganar los dos partidos, no sirve un empate y una victoria".

Okan Buruk pide el apoyo de la afición del Ali Sami Yen

Por su parte, el Galatasaray llega decimo octavo con nueve puntos al encuentro contra el Atlético de Madrid. Además, el equipo de Okan Buruk afronta las dos últimas jornadas de la UEFA Champions League ante equipos de primerísimo nivel como son el de Simeone y el Manchester City de Guardiola. Por ello, la victoria en el día de hoy les podría asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de Copa de Europa. De esta manera, el técnico quiso pedir el apoyo de su afición de cara a la cita de hoy: "Es muy importante que nuestros aficionados apoyen a nuestros jugadores en cada minuto. Siempre han elevado el rendimiento de los jugadores"

Además, Okan Buruk siguió insistiendo en que "nuestros aficionados siempre están preparados para este tipo de partidos. Este ambiente afecta no solo a nuestros jugadores, sino también a los rivales. Pero es nuestro rendimiento en el campo lo que creará este ambiente. Estamos listos y tengo mucha confianza en mis jugadores".