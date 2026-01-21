Ismael García, segundo entrenador del Galatasaray, valora la crisis de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "Es el buque insignia del Atleti"

Desde el Galatasaray señalan la fortaleza y los puntos destacables de un Julián Álvarez que se desinfla. Su rendimiento con el Atlético de Madrid es muy pobre y suma más de un mes sin ver portería, abriendo el debate acerca de su estado físico y anímico

El Atlético de Madrid espera recuperar la mejor versión de un Julián Álvarez que se ha desinflado y que suma su peor crisis goleadora. Todo el gol que atesoraba el argentino parece haber desaparecido y su idilio con la portería, en estos momentos de vacas flacas, han pasado a ser casi que una utopía. La pelota no entra y la afición empieza a preguntarse que es lo que le pasa al "buque insignia" del Atlético de Madrid, tal y como lo ha descrito el segundo entrenador del Galatasaray, Ismael García, que no se fía del de Clachín a pesar de sumar 9 jornadas en LaLiga sin ver portería.

Ismael García sobre el momento de forma de Julián Álvarez en el Atleti: "Aunque no esté marcando, aporta tantas cosas que lo convierten en un jugador diferencial"

Y es que el olfato goleador sigue estando presente en Julián Álvarez, aunque en estos meses se le haya taponado el 'hocico' a la bestia del Atlético de Madrid. La última vez que el argentino vio puerta fue el 9 de diciembre de 2025, ante el PSV en la Champions League, competición a la que regresa con una crisis de rendimiento que ha mermado su capacidad goleadora. El segundo técnico del combinado turco, siguiente rival rojiblanco, ha echado una mano al campeón del Mundo y, aunque reafirma que su participación de cara a portería se ha reducido de manera drástica, sigue siendo una figura clave y difícil de parar en el ataque rojiblanco. "Es el buque insignia del Atleti. Aunque no esté marcando, aporta tantas cosas que lo convierten en un jugador diferencial. Aun así, es difícil señalar a uno solo porque el Atlético tiene un equipo espectacular", destacó en la Cadena SER Ismael García.

Admiración por Simeone y el Atlético de Madrid en el Galatasaray

Además de valorar el momento de forma de Julián Álvarez y la peligrosidad que conlleva enfrentarlo, Ismael García también ha demostrado su admiración por Simeone y todo lo que ha logrado hacer en el Atlético de Madrid, siendo uno de los entrenadores mejor valorados del panorama futbolístico internacional. "La admiración es máxima. La simpatía por el Atlético puede venir también por Arda Turán, que fue muy importante allí. Simeone está considerado uno de los mejores entrenadores del mundo", subraya el segundo entrenador del Galatasaray que juega la carta de Arda Turán, ex futbolista muy querido en el Atlético de Madrid y que en más de una ocasión ha subrayado su deseo de ser entrenador del cuadro rojiblanco una vez que Simeone deje el cargo en el banquillo del Metropolitano.