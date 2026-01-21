El Atlético de Madrid ya sabe cuánto le cuesta Kang-in Lee: el PSG le pone precio

El París Saint-Germain ha tasado al atacante surcoreano entre 40 y 50 millones de euros, un alto coste pero en el Atleti no renuncian a su ambicioso objetivo, buscando ya fórmulas para acometer su fichaje

El Atlético de Madrid está dispuesto a ser uno de los animadores del mercado en esta recta final del mes de enero. Tras las jugosas ventas de Conor Gallagher y Giacomo Raspadori, además de otras menos importantes como las de Javi Galán y Carlos Martín, el Atlético tiene la necesidad de encontrar recambios para algunos de ellos, sobre todo en los casos del inglés y del italiano.

Para ocupar el lugar del ahora futbolista del Tottenham uno de los que más gusta es el portugués del Wolverhampton Joao Gomes como también el brasileño Ederson, de la Atalanta, pero ambos serían caros de sacar de sus respectivos equipos, de ahí que Mateu Alemany haya abierto ahora la vía de Weston McKennie, de la Juventus.

Pero al mismo tiempo, el nuevo director de fútbol del Atlético de Madrid ha puestos sus ojos en un ambicioso fichaje para reforzar el ataque rojiblanco y ocupar la vacante dejada por Raspadori, se trata del surcoreano Kang-in Lee. Evidentemente se trata de una operación complicada no solo por el nombre del jugador, sino también por su equipo, el París Saint-Germain, y porque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, pero no por ello va a dejar de intentarlo el conjunto colchonero.

Mateu Alemany incluso ya ha estado reunido en París con el club galo para abrir las negociaciones y ver la predisposición del PSG a venderlo, ya que el jugador estaría convencido de volver a LaLiga, donde sería más protagonista que bajo las órdenes de Luis Enrique. Sin embargo, Alemany se ha topado con la realidad de su fichaje que no es otra que su elevado precio.

El PSG habría tasado al futbolista entre 40 y 50 millones de euros según apunta el diario Marca, un precio elevado pero que buscarán acometer o al menos acercarse y para lo que ya están estudiando algunas fórmulas, ya que la cesión no es algo que contemple el club parísino. La llegada del surcoreano aportaría sin duda un salto de calidad futbolístico para Simeone pero también comercial para la entidad colchonera.

Kang In-Lee ve con buenos ojos salir, Luis Enrique no tanto

Habrá que ver cómo termina la operación del surcoreano, que aunque no es un titular indiscutible para Luis Enrique, sí que suele ser utilizado casi en cada partido. Así, esta temporada Kang In-Lee suma ya un total de 21 partidos (14 de Ligue 1, cinco de Champions, uno de Supercopa de Europa y uno de la Intercontinental) con 1096 minutos de juego. A internacional por Corea de Sur le gustaría ser más importante en los planes de Luis Enrique, motivo por el cual estaría dispuesto a un cambio de aires, aunqu el técnico español no estaría por la labor de desprenderse de él a mitad de temporada, aunque todo dependerá lógicamente de lo afuerte que acabe apostando el Atlético de Madrid por el jugador.