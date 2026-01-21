Enrique Cerezo, tajante sobre los fichajes del Atlético de Madrid: "No es problema de dinero sino de que lo que venga sea mejor que lo que se ha ido"

El presidente rojiblanco comparte al cien por cien el discurso de Diego Simeone y asegura que no se va a fichar por fichar pese a que la plantilla se ha quedado solo con 20 profesionales tras la cuatro salidas producidas en este mercado de enero

El Atlético de Madrid regresa este miércoles a la Champions, a domicilio ante el Galatasaray, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan asaltar el 'top 8' que otorga billete directo para los octavos de final. Pero inevitablemente, desde el Metropolitano se mira de reojo a un mercado de enero que de momento ha dejado un buen puñado de millones en las arcas gracias a los traspasos de Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta (en torno a 65 millones de euros entre ambos). Ahora, el foco se centra en los refuerzos de deben llegar: un mediocentro de nivel, con Aleix García de nuevo es escena, aunque el preferido es el brasileño Ederson, y un atacante polivalente, negociando ya para ello con el PSG por Kang-in Lee.

El tema económico no será problema, tal y como ha anunciado el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, que sí ha querido dejar claro que no se precipitarán y solo darán el paso definitivo si existe el convencimiento de que los que lleguen lo harán para mejorar la actual plantilla, como ha pedido de forma insistente Diego Simeone. "Hoy pensamos en lo que realmente tenemos aquí, que es un partido importante y que hay que ganarlo. Lo de los fichajes para el mercado de invierno, aún quedan días para esperar y traer algo bueno, que sea mejor que lo que se ha marchado", destacó tras aterrizar en Estambul.

"No es un problema de dinero sino de que lo que venga sea bueno y mejor que lo que ha salido del equipo. Aún queda tiempo", añadió el mandatario colchonero, que no quiso dar pistas sobre las gestiones que vienen realizando Mateu Alemany y Carlos Bucero. "Yo no sé quienes van a venir. Lo que sí digo es que lo que venga si no es bueno y no nos interesa, mejor que no lo haga. Fichar por fichar no. Hay que verlo, estudiarlo y pensar que son buenos jugadores y que, sobre todo, puedan rendir en el Atlético", insistió.

No se moja con Kang-in Lee

Además, Cerezo respondió con ironía cuando se le preguntó por el caso concreto de Kang-in Lee, tasado entre 40 y 50 millones por el campeón francés. "A mí todos los jugadores me parecen buenos hasta que vienen aquí. Todos son grandes jugadores pero se tienen que adaptar, entrar en el equipo... Ya sabes como es esto", zanjó.

Cerezo arropa a Julián Álvarez

Además, otro de los nombres propios en el Atlético de Madrid es el de Julián Álvarez, del que el equipo necesita recuperar su mejor versión, si bien el presidente rojiblanco pidió paciencia. "A Julián hay que darle confianza. Es un magnífico jugador. Uno de los importantes de esta plantilla y, como todos los jugadores, tiene sus momentos buenos y malos. Espero que hoy salga el bueno y nos de la alegría que todos estamos esperando, por nosotros y por él. Los seres humanos somos así. De repente estamos bien o mal, pero Julián es muy joven, tiene muchas posibilidades de recuperar y eso es cada día. Ante el Alavés estuvo mejor y cada día irá a más", señaló.

Objetivo en Champions: ganar los dos partidos que restan

Los cinco sentidos Cerezo, en cualquier caso están puestos este miércoles en el duelo ante el Galatasaray, el primero de los dos que restan para tratar de acabar entre los ocho primeros clasificados. "Solo vale ganar y si realmente queremos llegar a algo en la Champions, tenemos que ganar este partido y el que viene. Confiamos siempre acabar en el 'top 8', desde el principio. Es un partido difícil. Hemos jugado aquí muchas veces, en Estambul, y los resultados no se nos han dado mal. Pero cada partido es diferente y hoy será muy difícil tanto para ellos como para nosotros, aunque si queremos tener algo en esta vida hay que luchar por ello. Los equipos ya sabéis como son, que tienen buenos momentos, malos momentos, reguleros momentos... Y esperemos que hoy tengamos el buen momento para poder dar un paso importante en la clasificación", sentenció.