Simeone pone una condición para los fichajes del Atlético de Madrid: "Mejor calidad que cantidad"

El entrenador colchonero reconoce que el club está trabajando para buscar "lo que el equipo necesita" en este mercado de enero, pero no quiere hablar de un número concreto de incorporaciones pese a que su plantilla se ha reducido a solo 20 efectivos

Tras su tropiezo de la pasada jornada ante la Real Sociedad (1-1), el Atlético de Madrid está obligado a vencer este domingo ante el Deportivo Alavés, en su fortín del Metropolitano, para no descolgarse del todo de la pelea por la cabeza de LaLiga. Arranca la segunda vuelta y los colchoneros, inevitablemente, tienen también puesto un ojo en el mercado de enero, al que acudirán tras las millonarias ventas de Gallagher y Raspadori para firmar, principalmente, a un mediocentro, sin descartar tampoco a un lateral zurdo y un atacante polivalente.

Al respecto, Diego Simeone, entrenador rojiblanco, explicó este sábado que el club, con Mateu Alemany a la cabeza, está “trabajando en consecuencia de lo que el equipo necesita”, con la prioridad de la “calidad” sobre la “cantidad” en los fichajes para reforzar la plantilla. “Lo hablamos con Mateu (Alemany, director general de Fútbol Profesional), con Carlos (Bucero, director general de Fútbol) y Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado). Estamos trabajando en consecuencia de lo que siempre digo: mejor calidad que cantidad. Cuando salga algo de lo que el club y nosotros estamos pensando lo diremos”, afirmó durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

Tras ver salir también a Javi Galán, traspasado a Osasuna, y Carlos Martín, cedido al Rayo Vallecano, su nómina de profesionales se ha reducido a 20. Pero el preparador argentino, fil a su estilo, quiso poner el foco en el duelo ante el Alavés. "Me conocen, saben que voy partido a partido intentando llevar adelante, con la mayor concentración, el rival que tenemos mañana y, a partir de ahí, nos comportamos pensando solo en el partido de mañana. Un partido en el que volver a estar con nuestra gente, que hace un mes que no estamos. Necesitamos el cariño de todos, tenemos ganas de hacer un buen partido”, insistió.

Ve a Thiago Almada "preparado" para competir

Pese a todo, tuvo que referirse al caso concreto de Thiago Almada, pretendido por varios clubes en este mercado invernal dada su falta de protagonismo en el Atlético de Madrid. “Su situación es como todas las de los otros compañeros; preparado para competir, entusiasmado cuando le toca hacerlo de la mejor manera para poder tener más minutos y la misma situación que le pasa a todos los chicos que están dentro del equipo”, explicó el 'Cholo', que lo ha alineado de inicio en sólo dos de los últimos 18 choques oficiales, aunque este domingo apunta a la titularidad.

Los elogios a Griezmann

Además, otro nombre propio es el de Antoine Griezmann, protagonista en la Copa del Rey con su golazo de falta ante el Deportivo de La Coruña y de nuevo relacionado con un club extranjero, en este caso Rayados de Monterrey. "Qué poder hablar más. Es agregar la realidad y el presente. Es un futbolista siempre diferencial, con una jerarquía diferente al resto, el talento no se pierde jamás. Lo necesitamos. ¿Cuánto? Cuánto el equipo le da, las necesidades que en este caso el entrenador visualiza, lo que él pueda dar. Manteniendo toda esta ilusión que transmite. Porque él, cuando está bien, transmite siempre cosas importantes para el equipo”.

Su renovación y la de Giuliano

Por último, Diego Simeone abordó también la renovación de su hijo Giuliano hasta 2030, sin querer referirse a las intenciones del Atlético de Madrid de ampliar su vinculación, que finaliza en 2027. “Lo importante es lo que le pasa a Giuliano. Es muy merecida su renovación. Fruto de un grandísimo trabajo personal sobre todo y desde un lugar que no es fácil, que es ser el hijo del entrenador. Él se lo ha ganado con trabajo, humildad y constancia, y le vamos a exigir aún más todavía porque aún tiene más para dar. En lo personal, nada que comentar, seguir pensando en el partido a partido”, sentenció.