Atlético de Madrid - Alavés, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el duelo correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Deportivo Alavés

Podréis seguir desde ya la mejor previa y el posterior minuto a minuto del encuentro.

El Atlético de Madrid regresa al Riyadh Air Metropolitano tras más de un mes sin jugar ante su afición. Los rojiblancos llegan cuartos en LaLiga EA Sports con 38 puntos, tras empatar 1-1 ante la Real Sociedad en Anoeta. En casa, el equipo de Diego Simeone confía en su solidez defensiva, con solo 17 goles encajados en 19 jornadas.

El Deportivo Alavés llega al Metropolitano en una situación delicada. El conjunto de Eduardo Coudet ocupa el puesto 17 con 19 puntos, apenas dos por encima del descenso. En LaLiga, los babazorros acumulan cuatro jornadas sin ganar, una racha que contrasta con su buen momento en la Copa del Rey.

El Atlético de Madrid vuelve a competir ante su afición este domingo 18 de enero cuando reciba al Deportivo Alavés en el Riyadh Air Metropolitano, en un duelo correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025/26. El encuentro está programado para las 16:15 horas y se presenta como una oportunidad clave para ambos conjuntos, aunque por motivos muy distintos.

Los rojiblancos llegan a esta cita instalados en la cuarta posición de la tabla con 38 puntos, mientras que el conjunto babazorro pelea por escapar de la zona baja, ocupando el puesto 17 con apenas 19 unidades, muy cerca de los puestos de descenso.

El Atlético quiere prolongar su fortaleza como local

El equipo dirigido por Diego Simeone afronta el choque tras rescatar un valioso empate 1-1 ante la Real Sociedad en Anoeta, resultado que permitió mantener la dinámica positiva en liga. Además, los colchoneros regresan a su estadio después de más de un mes sin jugar como locales, algo que esperan convertir en un factor determinante.

En lo que va de campeonato, el Atlético ha firmado 11 victorias, 5 empates y solo 3 derrotas, con un balance de 34 goles a favor y 17 en contra, cifras que reflejan su habitual solidez defensiva. Aunque la eliminación en la Supercopa de España ante el Real Madrid dejó secuelas, el reciente pase a cuartos de final de la Copa del Rey, tras vencer al Deportivo de la Coruña, ha servido para recuperar confianza.

Simeone podría introducir rotaciones pensando también en el próximo compromiso europeo, lo que abriría la puerta a novedades en el once inicial.

Posible alineación rojiblanca y decisiones tácticas

Todo apunta a que Jan Oblak seguirá bajo palos. En defensa, podrían aparecer Marcos Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri, mientras que el centro del campo estaría formado por Giuliano, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Almada. En ataque, la dupla Sørloth–Griezmann parte con ventaja, dejando en el banquillo a futbolistas importantes como Koke, Álex Baena o Julián Álvarez.

Las bajas y salidas recientes han condicionado al técnico argentino, pero también han permitido el regreso de jugadores clave para reforzar la medular.

Alavés, urgido de puntos pese al impulso copero

El Deportivo Alavés aterriza en Madrid con la necesidad imperiosa de sumar. Los de Eduardo Coudet vienen de caer 3-1 ante el Villarreal en liga y acumulan cuatro jornadas sin conocer la victoria, una racha que los mantiene en una posición comprometida.

Sin embargo, la Copa del Rey ha sido un bálsamo anímico para los vitorianos, que vienen de eliminar al Rayo Vallecano y ya están instalados en cuartos de final, tras superar también a rivales como Sevilla o Portugalete.

El once babazorro y el reto del Metropolitano

En portería estaría Sivera, acompañado en defensa por Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco y Parada. En el centro del campo regresaría Antonio Blanco, escoltado por Carlos Vicente, Guridi, Aleñá y Pablo Ibáñez, mientras que Toni Martínez, en racha goleadora, lideraría el ataque.

El historial favorece claramente al Atlético, pero el Alavés intentará dar la sorpresa y llevarse un resultado que le permita respirar en la clasificación. El Metropolitano, no obstante, se presenta como un escenario exigente donde rara vez se conceden facilidades.