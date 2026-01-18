Alineaciones Atlético de Madrid - Alavés: Alineación probable de Atlético de Madrid y Alavés en la jornada 20 de LaLiga

Los de Simeone reciben en el Metropolitano al conjunto de Coudet con posibles novedades en la convocatoria, sobre todo tras los duelos de octavos de Copa del Rey de ambos equipos

Atlético de Madrid y Alavés se citan en el día de hoy en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Simeone viene de ganar al Deportivo de la Coruña en Riazor en octavos de final de Copa del Rey, al igual que los de Coudet con el 2-0 firmado frente al Rayo Vallecano. Tras ello, ambos técnicos podrían comenzar el choque con novedades en sus respectivas alineaciones titulares, con jugadores como Álex Baena o Julián Álvarez como posibles candidatos para empezar en el banquillo por parte del equipo local, que tiene a Marc Casadó en su agenda como posible fichaje.

Simeone apunta a realizar cambios contra el Alavés

El Atlético de Madrid, que ya está en cuartos de final de Copa del Rey, vuelve al Metropolitano más de un mes después, desde el encuentro del pasado 13 diciembre ante el Valencia. Desde entonces, los de Simeone han firmado tres victorias, un empate y una derrota, que fue ante el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Tras ello, el conjunto colchonero está de regreso en su estadio, en un partido contra el Alavés donde podría haber novedades en el once inicial. En este sentido, el entrenador argentino probó un once, el pasado jueves tal y como informó el Diario Marca, para esta jornada 20 de LaLiga EA Sports con rotaciones, pensando además en el duelo de la UEFA Champions League del próximo miércoles ante el Galatasaray.

De esta manera, Oblak seguiría siendo el portero titular del Atlético de Madrid. Por delante, podrían formar una línea defensiva Marcos Llorente, Giménez, Hancko y Ruggeri. Por otro lado, Simeone tendría en mente alinear a Giuliano con Cardoso, Barrios y Almada en el centro del campo. De esta manera, Sorloth y Griezmann formarían pareja de ataque, dejando en el banquillo a jugadores como Pubill, Koke, Álex Baena y Julián Álvarez.

Coudet, atento a la disponibilidad de sus jugadores para visitar el Metropolitano

Por su parte, el Alavés, que sigue pendiente del futuro de Mariano Díaz, llega al Metropolitano tras derrotar al Rayo Vallecano en los octavos de final de Copa del Rey. Sin embargo, los de Coudet no consiguen el triunfo en LaLiga EA Sports desde el seis de diciembre, del choque ante la Real Sociedad en Mendizorroza, firmando desde entonces tres derrotas y un empate en el campeonato doméstico. Por ello, el equipo babazorro visita al Atlético de Madrid con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa y llevarse los tres puntos.

De esta manera, Sivera apunta al once inicial ante el equipo de Simeone. Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco y Parada podrían ser la línea de cuatro en la defensa del Alavés en el Metropolitano. Además, Antonio Blanco, que fue suplente el pasado miércoles en el partido de Copa del Rey, volvería a la titularidad ante el Atlético de Madrid en el pivote defensivo. Por delante del ex del Real Madrid estarían Carlos Vicente, Pablo Ibáñez, Guridi, Aleña, dejando así a Toni Martínez en la punta de ataque, que viene de marcar en los dos últimos choques, frente al Villarreal y Rayo Vallecano.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Alavés

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano Cardoso, Barrios, Almada; Sorloth, Griezmann.

Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Antonio Blanco; Carlos Vicente, Pablo Ibáñez, Guridi, Aleña; Toni Martínez.