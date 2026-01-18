Atlético de Madrid - Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de LaLiga

Los de Simeone no quieren distanciarse de la tercera plaza, mientras el Alavés busca el triunfo después de cuatro jornadas sin lograrlo

Este domingo 18 de enero, el Atlético de Madrid se enfrenta al Deportivo Alavés en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un encuentro que mide a dos equipos con realidades muy distintas en la clasificación.

El Atlético de Madrid llega a la cita situado en la cuarta posición con 38 puntos, a cuatro del Villarreal. Aunque la lucha por el título se presenta complicada debido a la irregularidad mostrada hasta ahora, el conjunto de Simeone confía en mejorar sus prestaciones en la segunda vuelta del campeonato. En las últimas cinco jornadas, los rojiblancos solo han sumado 7 de los 15 puntos posibles, una dinámica que quieren revertir cuanto antes. Donde sí están mostrándose intratables es en casa: el Atlético no ha perdido ningún partido en el Metropolitano y ha logrado 25 puntos en nueve encuentros como local.

El Alavés, por su parte, ocupa la decimosexta posición con 19 puntos, los mismos que Osasuna, y se encuentra a dos puntos del Valencia, que marca la zona de descenso. En los últimos cinco compromisos ligueros, el conjunto babazorro ha sumado cuatro puntos, una cifra que obliga a mejorar si no quiere complicarse la temporada. Además, su rendimiento lejos de Mendizorroza es muy pobre: solo ha conseguido 4 puntos como visitante, un dato que dificulta pensar en una sorpresa en el feudo rojiblanco.

El balance histórico entre ambos equipos es favorable al Atlético de Madrid. En los 34 enfrentamientos disputados, los colchoneros se han impuesto en 18 ocasiones, frente a 9 victorias del Alavés y 7 empates.

Atlético de Madrid - Deportivo Alavés: fecha y horario del partido de la jornada 20 de LaLiga 25/26

Este encuentro entre el Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés, tendrá lugar este domingo 18 de enero a las 16:15 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

