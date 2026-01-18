La autocrítica de Pablo Barrios y el Atlético de Madrid: "Quizás nosotros nos hemos echado para atrás un poco de más"

El centrocampista del Atlético de Madrid dice que no ha escuchado los pitos que ha realizado una parte de la afición del Atlético de Madrid durante el partido contra el Deportivo Alavés. El canterano ha manifestado también que pueden mejorar en la gestión de los finales de encuentro

Pablo Barrios ha sido algo autocrítico por los últimos minutos que hizo el Atlético de Madrid contra el Deportivo Alavés.Cordon Press

Pablo Barrios, uno de los líderes y de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, ha tomado la palabra después del partido que el Atleti le ha ganado al Deportivo Alavés, señalando que el equipo probablemente se echó demasiado atrás en los últimos minutos lo que le llevó a sufrir un poco más de lo debido frente a un rival que ahora están en puestos de descenso a Segunda división.

Pablo Barrios ha atendido a DAZN al término del partido que el Atlético de Madrid le ha ganado al Deportivo Alavés por 1-0 en donde se ha mostrado algo autocrítico por los últimos minutos que ha hecho el equipo. "No te sabría decir. Ellos iban perdiendo, se echan para adelante, quizá nosotros nos hemos echado para atrás un poco de más, pero supimos sufrir y contentos con la victoria".

El centrocampista del Atlético de Madrid ha dicho que no ha escuchado pitos de su afición durante el partido. "Desde dentro no me he dado cuenta. Yo me quedo más en cómo nos animan. Teníamos ganas de jugar delante de toda nuestra afición porque cuando jugamos aquí se nota mucho".

Por último, Barrios ha asegurado que se encuentra en un gran momento de forma. "Me encuentro bien, contento de poder estar de vuelta. Siempre lo digo, tanto yo como todos, cuando más disfrutamos es cuando estamos en el verde y estoy contento de estar en el equipo".

Pablo Barrios analiza el momento de Sorloth, Julián Álvarez, Álex Baena y Johnny Cardoso

Pablo Barrios ha tenido buenas palabras para Alexander Sorloth, autor del gol de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Deportivo Alavés, que también elogiado por Simeone. "Es un jugador que nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando los partidos están atascados, porque podemos jugar con más centros. Muy contentos de tenerle, nos va a dar mucho".

El centrocampista del Atlético de Madrid ha pedido algo más de paciencia con Julián Álvarez quien lleva semanas sin estar a su mejor nivel. "Con el jugador que es tarde o temprano vendrán los goles. Le conocemos, sabemos de su calidad. Pronto le llegará el gol y ojalá le llegue pronto".

Pablo Barrios, por último, se ha mostrado contento porque Álex Baena y Johnny Cardoso comiencen a aportar cada más al equipo. "Álex Baena y Johnny Cardoso no han podido jugar más por lesiones pero el margen de mejora siempre se puede. Ahora tenemos un partido el miércoles de Champions. A pensar ya en él, sumar tres puntos y terminar la clasificación lo mejor posible y a seguir así para seguir sumando de tres en tres".