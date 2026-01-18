Simeone: “Sørloth está en su mejor momento y nos da muchas soluciones”

Simeone destaca la solidez de su equipo y la importancia de Sørloth en la victoria del Atlético ante el Alavés

El Atlético de Madrid logró un sufrido 1-0 frente al Alavés, y su técnico, Diego Pablo Simeone, salió satisfecho con la actuación del equipo, destacando tanto a Alexander Sørloth como a Julián Álvarez, más allá de los goles. Para el entrenador, la clave fue la consistencia y la capacidad del equipo para generar ocasiones y mantener la concentración en los momentos decisivos.

En declaraciones a DAZN, Simeone aseguró que el equipo controló el partido en gran parte del encuentro. “Jugamos mucho tiempo en campo rival, especialmente en la primera mitad, y tuvimos oportunidades para adelantarnos al descanso. En la segunda parte llegaron ocasiones como la de Barrios y Sørloth, Almada y Baena al palo. Hicimos méritos para ganar. Luego, en los últimos diez minutos, el rival se acerca y genera la sensación de empate, pero logramos mantener la ventaja”, explicó.

Importancia de la victoria para la Liga

El técnico destacó que el triunfo es significativo para seguir en la dinámica positiva de la segunda vuelta: “El campeonato es largo, recién empieza esta fase, y tenemos que mantenernos en esta línea. La próxima parada será Turquía y esperamos un gran partido allí”, afirmó, subrayando que cada victoria suma en la lucha por la cabeza de la tabla.

Sørloth, protagonista y en su mejor momento

Simeone se refirió especialmente al momento de Sørloth: “Hoy le mostramos un vídeo individual para analizar su rendimiento. Está atravesando su etapa más regular desde que llegó al club, aportando en las diagonales, aguantando el balón y marcando goles importantes. Necesitamos a ese jugador. El gol de hoy no fue perfecto en el centro, pero él lo transformó en un golazo de cabeza”.

El delantero noruego se ha consolidado como un jugador clave para el Atlético, especialmente en partidos cerrados donde la efectividad en el área marca la diferencia.

Julián Álvarez y la búsqueda del gol

Sobre Julián Álvarez, Simeone reconoció que atraviesa un momento sin marcar, pero destacó su aporte en el juego colectivo: “Hay etapas en que los jugadores importantes no están al 100% en cuanto al gol. Hoy tuvo una que casi entra, pero fue despejada. Es fundamental, nos ayuda mucho y los goles llegarán”, afirmó.

Opiniones de los jugadores: concentración y esfuerzo colectivo

Llorente, en DAZN, resaltó la importancia de mantener la portería a cero: “Es fundamental concentrarnos y sumar de tres en tres. El equipo que está a buen nivel genera confianza”.

Por su parte, Barrios, elegido MVP del partido, destacó el trabajo colectivo: “La primera parte fue de las mejores de la temporada a nivel de juego. Sí, hemos tenido que sufrir, pero los tres puntos son lo importante. Sørloth nos ayuda mucho en situaciones cerradas y Julián aporta con su esfuerzo en el juego”.