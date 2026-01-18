Atlético de Madrid 1-0 Alavés: El martillo de Sørloth mantiene al Atleti en la lucha por la Liga

El Atlético de Madrid logró un sufrido 1-0 frente al Alavés en el Metropolitano gracias a un gol de Sørloth, manteniéndose en la pelea por los puestos de cabeza

El Atlético de Madrid volvió a sumar de tres en el Riyadh Air Metropolitano tras imponerse por 1-0 al Deportivo Alavés en un partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Un solitario tanto de Alexander Sørloth, nada más arrancar la segunda mitad, fue suficiente para que los rojiblancos se quedaran con los puntos y mantuvieran viva su persecución a los equipos que lideran la clasificación.

Con esta victoria, el conjunto de Diego Simeone recorta distancias con la cabeza de la tabla, aunque con un partido más disputado, y consolida su posición en la zona noble del campeonato, reforzando además su fortaleza como local.

Un primer tiempo espeso ante un Alavés bien ordenado

El encuentro comenzó con el ritmo propio de una tarde invernal: pausado, con pocas interrupciones y sin grandes sobresaltos. El Atlético asumió el control del balón desde los primeros minutos, pero se encontró con un Alavés replegado, ordenado y disciplinado en defensa, que dificultó la circulación rojiblanca en los metros finales.

Los de Simeone movían la pelota de lado a lado, aunque sin profundidad ni claridad en los últimos pases. La mejor ocasión antes del descanso llegó tras una triple acción ofensiva del Atlético, bien resuelta por la zaga visitante, que logró mantener el empate al paso por vestuarios.

Sørloth rompe el partido nada más volver del descanso

La historia cambió tras la reanudación. Apenas habían pasado tres minutos del segundo tiempo cuando Sørloth, en estado de gracia, aprovechó un preciso centro de Pablo Barrios para conectar un cabezazo impecable que se coló junto al palo izquierdo de Sivera (48’). El gol dio tranquilidad al Atlético y confirmó el buen momento del delantero noruego, cada vez más importante en el esquema rojiblanco.

Con el marcador en contra, el Alavés reaccionó con un triple cambio en el minuto 55, dando entrada a Guevara, Denis Suárez y Lucas Boyé en busca de mayor presencia ofensiva.

Simeone mueve el banquillo y el Atleti roza el segundo

El Atlético mantuvo el dominio tras el gol, aunque volvió a pecar de cierta imprecisión en la toma de decisiones. El juego se apoyaba especialmente en las internadas de Giuliano, incansable por banda, aunque sin encontrar espacios claros.

Simeone agitó el partido con la entrada de Griezmann, Koke y Álex Baena, que aportaron mayor movilidad y control. De hecho, Baena estuvo cerca de sentenciar el encuentro con un potente disparo desde la frontal que se estrelló en el palo en el minuto 70.

Final con suspense y un Alavés que rozó el empate

La falta de un segundo gol mantuvo con vida al Alavés hasta el final. En el tramo decisivo, los visitantes se lanzaron al ataque y dispusieron de dos ocasiones muy claras en el tiempo añadido, ambas de cabeza. La más peligrosa fue para Lucas Boyé, que envió el balón por encima del larguero en la última acción del partido.

Finalmente, el Atlético supo resistir y cerrar un triunfo trabajado, aunque con sufrimiento, que refuerza su candidatura europea y deja al Alavés en una situación comprometida.

Ficha técnica

Atlético de Madrid (1): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Koke, m. 62), Barrios, Cardoso (Le Normand, m. 78), Almada (Baena, m. 62); Julián Álvarez (Griezmann, m. 62) y Sørloth (Molina, m. 86).

Deportivo Alavés (0): Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Víctor Parada; Blanco (Mañas, m. 81), Pablo Ibáñez (Guevara, m. 55); Carlos Vicente, Aleñá (Rebbach, m. 69), Guridi (Denis Suárez, m. 55); Toni Martínez (Lucas Boyé, m. 55).

Gol: 1-0, Sørloth (48’).

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Cardoso (28’) y Pablo Ibáñez (5’).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports, disputado en el Riyadh Air Metropolitano ante 61.192 espectadores.